Bolsonaro recorre a deputados para pedir apoio a anistia um dia após ser denunciado

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai se reunir na manhã desta quarta-feira com deputados da oposição. O encontro acontece um dia após ter sido alvo de uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República que o acusa de envolvimento em uma trama golpista com o objetivo de impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A reunião é organizada pelo líder da oposição na Câmara, Coronel Zucco (PL-RS), e vai contar com a participação dos vice-líderes da oposição na Casa, além da participação de outros deputados bolsonaristas.

Assim como fez em um almoço que teve com senadores aliados nesta terça-feira, Bolsonaro pretende usar o encontro para pedir apoio ao projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, além de reforçar uma mudança na lei da Ficha Limpa para recuperar sua elegibilidade.





A expectativa é que o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), que foi o relator mais recente do projeto de anistia ao 8 de Janeiro, também participe do encontro desta quarta. Depois do encontro com Bolsonaro, os deputados da oposição vão tentar conversar com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para saber detalhes dos próximos passos do projeto na Casa.

Na segunda-feira, um dia antes da denúncia, Bolsonaro passou a tarde na sede do PL, em Brasília, e recebeu senadores e deputados aliados. A previsão é que durante toda a semana, que deve ser marcada pela denúncia da PGR, Bolsonaro participe de diversos eventos políticos para arregimentar sua base de apoio.

Há expectativa de um jantar com influenciadores de direita na noite desta quarta-feira e um evento voltado para a comunicação, organizado pelo PL, na quinta e na sexta-feira.

