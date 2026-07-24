Política
Bolsonaro recorre de proibição a divulgação de manifestos após decisão de Moraes sobre carta
Advogados veem "restrição da liberdade de pensamento e de manifestação de ideias" e argumentam que a proibição é um "instrumento de limitação ideológica"
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um novo recurso contra a decisão que endureceu as regras de sua prisão domiciliar, agora questionando a proibição de divulgação de "manifestos político-eleitorais" do ex-chefe do Executivo.
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Os advogados veem "restrição da liberdade de pensamento e de manifestação de ideias". Argumentam que a proibição é um "instrumento de limitação ideológica".
Em documento apresentado ao STF nesta sexta-feira, a defesa traçou um paralelo com o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando estava preso na Polícia Federal em Curitiba na Operação Lava Jato, e ainda usou a própria doutrina de Moraes para questionar a vedação.