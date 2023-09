Bolsonaro: recuperação ocorre dentro do esperado, diz boletim médico

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro "segue em recuperação satisfatória e dentro do esperado, com exames nos padrões de normalidade e sinais vitais adequados". As informações são do último boletim médico, divulgado nesta quarta-feira (13) pelo Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, onde ele está internado.

Bolsonaro passou na terça-feira (12) por cirurgias de correção de desvio e septo e por uma endoscopia para correção de refluxo gástrico.

"O pós-operatório transcorre sem complicações, com discreto sangramento nasal, sendo feitas instilações nasais para alívio, tendo mais facilidade para respirar e conversar. Incomodo parcial em orofaringe. O paciente iniciou dieta líquida e fria", disse o hospital.

A equipe médica informou ainda que o trânsito intestinal está preservado, "sem nenhum sinal clínico de sub oclusão". No entanto, Bolsonaro será reavaliado para possível intervenção cirúrgica, se necessário.

