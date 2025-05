A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro retoma agenda de viagens 45 dias após cirurgia de emergência no abdômen Ex-presidente participará de seminário de comunicação do PL em Fortaleza ao lado de lideranças do partido

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retomará nesta sexta-feira sua agenda de viagens para a participação de eventos do PL, após permanecer afastado por 45 dias, desde a realização de uma cirurgia de emergência no abdômen no mês passado.



Ele irá a Fortaleza para um seminário de comunicação do partido, que também terá a presença de sua mulher, Michelle Bolsonaro (PL), do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

O retorno aos eventos fora de Brasília acontece antes do prazo previsto por sua equipe médica, que chegou a estimar que a recuperação deveria durar de dois a três meses. Em razão da intercorrência médica, Bolsonaro precisou cancelar, na época, sua participação em um giro pelo Nordeste.

O tour foi interrompido após o ex-mandatário passar mal durante uma visita ao Rio Grande do Norte no mês passado. Na ocasião, ele precisou ser internado em uma unidade hospitalar no município de Santa Cruz (RN), chegou a ser encaminhado para Natal e, em seguida, transferido para Brasília, onde permaneceu internado por mais de 21 dias. Nesse período, passou por um procedimento cirúrgico de emergência para a desobstrução intestinal e reconstrução da parede do abdômen.

Três dias após receber alta, ele participou de uma manifestação pela anistia dos envolvidos no 8/1 organizada por aliados em Brasília. A manifestação reuniu cerca de quatro mil pessoas, segundo o levantamento feito por pesquisadores do Monitor do Debate Político, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).

A nova agenda do presidente terá início com sua participação no 2º Seminário Nacional de Comunicação do PL, que acontecerá em Fortaleza nesta sexta-feira. O evento terá como um dos focos a realização de discussões sobre Inteligência Artificial (IA) e suas aplicações na política.



A convenção contará com apoio técnico das plataformas Meta e Google, que devem orientar os participantes sobre o uso de ferramentas digitais voltadas para a produção de conteúdo, análise de dados e comunicação estratégica.além da capacitação de integrantes e apoiadores da legenda no uso de tecnologias voltadas a produção de conteúdo, análise de dados e comunicação estratégica.

Questionado sobre a presença no seminário, o Google informou, por nota, que participa de diversos eventos do gênero no Brasil: “Ao longo dos últimos anos, o Google ministrou treinamentos para organizações pelo país, incluindo partidos políticos de todos os campos, órgãos públicos, empresas e empreendedores”, afirmou a empresa.

A Meta, por sua vez, afirmou que "treinamentos com partidos políticos com presença no Congresso Nacional são parte recorrente do trabalho há muitos anos". O intuito seria "capacitar equipes sobre boas práticas nas plataformas".

