política Bolsonaro retoma agenda seis dias após passar mal, reúne nomes do PL e vice de Zema em BH, e soluços Ex-presidente subiu a rampa principal do Palácio Tiradentes, sede do governo do estado, e recebeu aliados durante o almoço

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retomou a agenda de viagens nesta quinta-feira, após ter cancelado compromissos na semana passada por conta de uma crise de enjoo e soluços. Ele desembarcou hoje pela manhã em Belo Horizonte para uma reunião com o vice-governador do estado. Mateus Simões (Novo), um almoço com aliados a portas fechadas e um evento do PL estadual para o lançamento de uma campanha de filiação ao partido voltada para 2026.

Bolsonaro desembarcou no Aeroporto de Confins por volta das 10h e foi recepcionado por apoiadores na chegada. Em seguida, ele partiu para o Palácio Tirantes, sede do governo estadual, onde subiu pela rampa principal do prédio, comumente usada para eventos oficiais, e foi recebido pelo vice-governador.

O encontro acontece em meio à articulação de Simões como sucessor, na disputa eleitoral do próximo ano, do governador Romeu Zema (Novo), que pretende se lançar à presidência no ano que vem e tem sinalizado aproximação com o bolsonarismo. Na disputa estadual, no entanto, o PL também tem na mesa a opção de apoiar candidaturas como a do senador Cleitinho (Republicanos), aliado de Nikolas Ferreira (PL).

O deputado mineiro acompanhou Bolsonaro e Simões nesta quinta-feira em um almoço fechado para aliados. Em um vídeo publicado pelo perfil oficial do partido nas redes sociais, o ex-presidente é mostrado sendo cumprimentado por apoiadores durante a refeição, mas aparece ainda sofrendo com soluços.

Em seguida, o grupo foi em direção a um evento organizado pelo diretório estadual da sigla, que teve o foco no lançamento de uma campanha de filiação à sigla para 2026. O encontro também marcou a nomeação do vereador Pedro Almeida, ex-assessor de Nikolas, como presidente estadual do PL Jovem. Com o apoio do parlamentar, ele foi eleito o mais bem votado da Câmara Municipal de Belo Horizonte no ano passado, com 39.960 votos.

Estiveram presentes no evento os deputados Domingos Sávio (PL), também presidente estadual do partido, Eros Biondini (PL) e Cristiano Caporezzo (PL), que miram candidaturas ao Senado, além do deputado estadual Bruno Engler (PL), que ficou em segundo lugar na disputa pela prefeitura da capital no ano passado.

