Bolsonaro réu: imprensa internacional repercute aceitação de denúncia contra ex-presidente

A- A+

A decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete de seus aliados por participação na trama golpista repercutiu na imprensa internacional.

A denúncia foi afeita por unanimidade pelos ministros que compõem o colegiado em sessão nesta quarta-feira. O caso foi noticiado por jornais estrangeiros, que deram destaque ao papel do ex-mandatário na tentativa de golpe e na classificação de Bolsonaro como um nome da extrema-direita que não teria aceitado a derrota nas eleições de 2022.

O jornal americano The New York Times escreveu que o ex-presidente brasileiro destacou que a decisão dos ministros do STF seria "um esforço significativo para responsabilizar Bolsonaro pelas acusações de que tentou efetivamente desmantelar a democracia brasileira ao orquestrar um amplo plano para levar a cabo um golpe".

A publicação também afirmou que a investigação da trama golpista revelou "quão perto o Brasil chegou de retornar para uma ditadura militar em quase quatro décadas como uma democracia moderna".

O britânico The Guardian classificou Bolsonaro como "um populista de extrema-direita que governou o Brasil de 2019 a 2022, enfrentando o esquecimento político e uma possível sentença de prisão de mais de 40 anos". O jornal também comentou sobre a similaridade entre os atos golpistas de 8 de janeiro e a invasão ao Capitólio por apoiadores de Donald Trump, um ano antes do episódio brasileiro.

Já o El País manchetou a notícia da aceitação da denúncia ao caracterizar Bolsonaro como "ultradireitista por conspirar para se manter no poder e não substituir o dirigente da esquerda brasileira", em referência à tentativa de golpe após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O veículo espanhol também disse que o fato de Bolsonaro enfrentar um processo criminal não é algo exatamente novo, mas sim "o que é inédito é que se sente no banco dos réus por golpismo".

O Le Monde, por sua vez, deu destaque aos argumentos usados pelo procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, durante a primeira sessão do julgamento do caso pela Primeira Turma, nesta terça-feira. Na ocasião, ele afirmou, segundo a publicação, que "os integrantes da organização criminosa" foram tomados por uma "frustração", mas "não desistiram da tomada violenta do poder, nem mesmo após a posse do presidente eleito da República".

O argentino Clarín também noticiou a decisão da Corte e destacou os argumentos usados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso e o primeiro a se manifestar na sessão desta quarta-feira. Durante o seu voto, o magistrado considerou a existência de "materialidade" e "indícios razoáveis" na acusação feita pela PGR. O jornal também destacou que os outros membros do colegiado seguiram o voto de Moraes.

Veja também