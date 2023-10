Bolsonaro sai em defesa dos réus condenados no 8 de Janeiro: "Que fiquem livre dessa pena"

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu, nesta quinta-feira (12), as pessoas que foram presas nos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. De acordo com ele, caso ainda estivesse no exercício de seu mandato na data do ocorrido, as punições não seriam tão severas. A declaração foi dada em evento pró-vida em Chapecó, no estado de Santa Catarina.

— Se queremos viver em democracia, (é preciso) respeitar a lei e o devido processo legal e individualizar a conduta de cada um. E não ao querer fazer justiça, cometer uma grande injustiça. Quero dizer a vocês que se eu continuasse na Presidência, isso tudo não teria ocorrido. Nós lamentamos o ocorrido. Esperamos que isso seja desfeito brevemente e que essas pessoas fiquem livres. E que as que foram condenadas a 17 anos de cadeia, que fiquem livres dessa pena também.

Em discurso que durou menos de três minutos, o ex-presidente também aproveitou para falar sobre os conflitos em Israel, iniciados no último sábado por ação do grupo terrorista Hamas:

— O futuro do Brasil passa pela mão de todos nós. Nessa rápida passagem por aqui, deixo minha solidariedade a todos catarinenses por causa das chuvas, e ao Estado de Israel, pela guerra.

Além de Bolsonaro, o governador do estado Jorginho Mello, o senador Jorge Seif e a deputada federal Júlia Zanatta também estavam presentes. Em sua fala, Jorginho teceu elogios ao ex-presidente:

—Jair Bolsonaro devolveu o amor à pátria — disse, sendo ovacionado pela plateia.

O governador também pediu para que todos os presentes rezassem o "Pai Nosso" para as vítimas das chuvas que acometeram o estado. De acordo com balanço do próprio governo, 111 cidades estão em estado de emergência. Em outros estados ao redor do país, políticos da base de apoio do ex-mandatário participam de manifestações contrárias ao aborto.

O ato em Santa Catarina foi realizado na Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial (Efapi). Na entrada, apoiadores questionaram Bolsonaro pela ausência de Michelle, mas o ex-presidente não respondeu. A previsão inicial era de que a ex-primeira-dama o acompanhasse na agenda.

O ex-presidente chegou ao município catarinense na manhã desta quinta-feira. Antes do ato, ele almoçou com lideranças do Partido Liberal e encontrou com seu filho mais novo, Jair Renan Bolsonaro.

Após a manifestações, Bolsonaro segue para um rodeio e, à noite, deve comparecer a um show da dupla sertaneja Rick e Renner.

