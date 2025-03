A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro se diz "tranquilo" com julgamento do STF que pode torná-lo réu e contesta foro Bolsonaro voltou a reforçar a tese de que não deveria ser julgado pela Primeira Turma do Supremo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se disse "tranquilo" ao pousar em Brasília nesta terça-feira, pouco antes do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode torná-lo réu ao lado de sete aliados por tentarem se manter no poder após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro de 2022.

Bolsonaro voltou a reforçar a tese de que não deveria ser julgado pela Primeira Turma do Supremo. Ele assistirá o julgamento com apoiadores, na residência do deputado Luciano Zucco, em Brasília.

— Minha defesa vai contestar o foro. Estou tranquilo, nada dessa denúncia se sustenta.





O entorno do ex-mandatário espera levar um revés por unanimidade nos votos dos ministros do Supremo. A expectativa é de um 5 a 0 para que a Primeira Turma do STF aceite abrir uma ação penal contra os citados pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Votarão os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Nos últimos dias, a defesa de Bolsonaro se frustrou por não conseguir tirar Zanin e Dino do julgamento sob o argumento de suspeição, já que eles processaram o ex-presidente no passado.

Além de Bolsonaro, foram acusados pela Procuradoria-Geral da República: o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Walter Braga Netto, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.

Veja também