INTIMAÇÃO Bolsonaro se exalta ao ser intimado no hospital: "A senhora tem ciência que está em uma UTI?" Ex-presidente teria tido um pico de pressão que superou os 17 pontos, fazendo com que o ex-mandatário precisasse de socorro médico após a intimação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo, na noite desta quarta-feira (23), no qual aparece recebendo uma notificação sobre a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que o julgará por tentativa de golpe de estado.

À oficial de Justiça que o entregou a notificação, Bolsonaro se exaltou e questionou se a profissional tinha "ciência que estava em uma UTI".

Bolsonaro está há dez dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star e, de acordo com assessores dele, teve um pico de pressão que superou os 17 pontos, fazendo com que o ex-mandatário precisasse de socorro médico. A assessoria do hospital confirma a informação até o momento.

O Supremo decidiu em março tornar réus Bolsonaro e outros sete denunciados no inquérito da tentativa de golpe. Bolsonaro, de acordo com as investigações, apresentou a proposta aos comandantes das Forças Armadas, e tinha o objetivo de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em depoimento, os então comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Baptista Jr., relataram a abordagem de Bolsonaro e disseram ter se colocado contra qualquer tentativa de ruptura institucional. A defesa do ex-presidente nega as acusações.

Bolsonaro assinou a notificação oficial, o que dá início à contagem do tempo para que ele apresente sua defesa. Apesar da recomendação médica de não receber visita, Bolsonaro recebeu o presidente do PL, seu partido, Valdemar Costa Neto, e o pastor Silas Malafaia.

Ao receber a notificação, teve o seguinte diálogo com a oficial de Justiça:

— Eu tenho cinco dias para apresentar minha defesa?

— O advogado do senhor

— Mas ele faz a defesa comigo, vai perguntar para quem? A senhora tem ciência que está na UTI? A senhora está mandada por quem?

— Pelo STF

— Quem do STF? Fala quem é?

— O senhor sabe quem.

— Fala quem é…

— O ministro Alexandre de Moraes.

— Tudo no Supremo é secreto.

— Mas o ministro tirou o sigilo dos autos.

— A senhora tem ciência que está em uma UTI? Isso não é uma simulação, levei uma facada.

— Eu estou trabalhando, sou a plantonista do dia.

— A senhora já intimou alguém em sala de UTI?

— Às vezes a gente entrega uma notícia que a pessoa não quer receber, mas já é público.

Ao final, ele se dirige ao ministro Alexandre de Moraes:

— Eu queria que vossa excelência, Alexandre de Moraes, já que tem tanta ciência que sou um golpista, porque não vamos ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo.



Em nota, o STF informou que os demais réus na ação penal foram citados entre os dias 11 e 15 de abril, para que apresentem suas defesas.

No caso do ex-presidente, em virtude de sua internação, a ordem foi aguardar uma data em que ele pudesse receber o oficial de Justiça. "A divulgação de live realizada pelo ex-Presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)", informou o tribunal.



Bolsonaro foi internado para passar por mais uma cirurgia para tratar uma "suboclusão intestinal" - uma obstrução parcial do intestino. Boletim médico divulgado nesta terça-feira afirma que o ex-presidente tem uma boa evolução clínica e já apresenta sinais efetivos de movimentação intestinal.

