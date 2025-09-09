A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro segue em casa e não deve ir a julgamento no STF Defesa pediu para que ex-presidente possa realizar exames no domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanecerá em casa nesta terça-feira, dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento dele e de sete aliados que são réus na ação da trama golpista. A análise deve ser concluída na sexta.

A defesa de Bolsonaro não apresentou pedido para que ele pudesse acompanhar o julgamento e solicitou que o ex-presidente vá ao médico no próximo domingo, dois dias depois da data prevista para encerramento do julgamento. Em princípio, médicos, familiares e aliados políticos recomendam que a defesa de Bolsonaro não peça para que ele solicite uma ida ao Supremo.

Bolsonaro teve agravamento em seus episódios de crises soluços e vômitos, além de dispneia (falta de ar) nos dias que antecederam o início do julgamento. O quadro clínico é atribuído a uma esofagite provocada pelo procedimento realizado no abdômen, em abril. De acordo com aliados, ele também teve momentos de choro e instabilidade emocional.

Agora, o corpo médico que acompanha a saúde de Bolsonaro afirma que ele precisa fazer a retirada de lesões da pele que serão submetidas à análise "anátomo-patológica", de acordo com o médico Cláudio Birolini, um dos membros da equipe que acompanha o estado de saúde do ex-mandatário.





É a segunda vez desde que a medida foi adotada, há pouco mais de um mês, que o ex-chefe do Palácio do Planalto pede para deixar o cárcere por questões de saúde.

— O ex-presidente tem lesões na pele que demandam a ida ao hospital para retirada e análise anátomo-patológica — afirmou Birolini.

No mês passado, Bolsonaro foi autorizado a ir para o hospital realizar uma série de exames. Após os procedimentos, um boletim médico informou que havia persistência de esofagite e gastrite, além de "imagem residual" de infecções pulmonares recentes.

A saúde foi o motivo citado pelos advogados do ex-presidente para justificar sua opção por acompanhar o julgamento da trama golpista de casa. Como é réu, ele poderia solicitar autorização de Moraes para assistir às sessões presencialmente na Primeira Turma do STF.

— O ex-presidente (Jair Bolsonaro) tem uma saúde extremamente fragilizada hoje. Estive com ele, ele tem crises de soluço muito fortes, é até aflitivo. A orientação médica é de que ele permaneça em casa porque aqui (no STF) é muito estressante tanto do ponto de vista físico quanto emocional. É uma situação bastante delicada, são muitas horas de julgamento — afirmou o advogado Paulo Amador Bueno na quarta-feira.

