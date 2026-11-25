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EX-PRESIDENTE Bolsonaro segue estável na UTI e sem previsão de alta, diz boletim médico Internado com suboclusão intestinal e pneumonia, ex-presidente segue em jejum e recebe tratamento com antibióticos e fisioterapia

Internado desde a última sexta-feira (20) para tratar um quadro de suboclusão intestinal e broncopneumonia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta quadro clínico estável, mas permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sem previsão de alta hospitalar, segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira pelo Hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro segue em jejum oral, sob tratamento com antibióticos e fisioterapia.

“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. No momento encontra-se estável clinicamente, seguindo tratamento clínico, jejum oral, fisioterapia e antibioticoterapia. Segue sem previsão de alta hospitalar”, diz o boletim.

Na terça-feira, os médicos informaram que Bolsonaro havia apresentado uma melhora clínica discreta, com sinais iniciais de restabelecimento do trânsito intestinal.

Na segunda-feira, a equipe médica decidiu manter o tratamento clínico da obstrução intestinal após uma endoscopia aliviar a distensão e as dores abdominais. Até aquela avaliação, o intestino ainda não havia voltado a funcionar, e Bolsonaro seguia em jejum, com sonda nasogástrica e nutrição pela veia.

O ex-presidente foi levado ao hospital na sexta-feira, após sentir fortes dores abdominais. Uma tomografia apontou uma obstrução quase total do intestino delgado.

Na tarde de domingo, Bolsonaro apresentou piora das dores e da distensão abdominal. Depois de vomitar, teve calafrios e queda na saturação de oxigênio. Exames identificaram pneumonia nos dois pulmões, provocada pela aspiração de conteúdo do sistema digestivo. Na segunda-feira, o cardiologista Brasil Caiado estimou que o tratamento com antibióticos intravenosos duraria de sete a dez dias.

Ao trocar a sonda utilizada para aliviar a distensão abdominal, a equipe encontrou material alimentar fibroso que bloqueava a passagem pelo tubo. Uma endoscopia retirou parte do conteúdo acumulado no estômago. Com o alívio dos sintomas após o procedimento, os médicos descartaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica imediata, mas não afastaram a possibilidade de uma nova operação caso o quadro volte a piorar.

O cirurgião Cláudio Birolini, que integra a equipe responsável pelo tratamento de Bolsonaro, explicou que as sucessivas operações às quais o ex-presidente foi submetido desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018 provocaram aderências que reduzem a mobilidade do intestino e aumentam o risco de obstruções.

"Quando se forma aderência intestinal, o intestino perde mobilidade no abdômen e qualquer evento pode gerar um quadro de obstrução. Ficamos esses dois dias avaliando e reavaliando, sem ter uma conclusão clara do porquê do quadro", explicou Birolini na segunda-feira.

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