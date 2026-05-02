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EX-PRESIDENTE Bolsonaro segue internado após cirurgia no ombro e Michelle diz que está "tudo sob controle" Procedimento, realizado na última sexta-feira, não teve intercorrências, segundo hospital

A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher Michelle Bolsonaro afirmou em suas redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a noite bem após a cirurgia no ombro. “Por aqui, tudo sob controle”, escreveu.

Bolsonaro segue internado após passar por um procedimento cirúrgico no ombro direito na última sexta-feira. Segundo Michelle, a recuperação inicial ocorre dentro do esperado.

“O galego (como se refere a Bolsonaro) já está sem o oxigênio nasal. Conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento — que é normal não se mexerem por conta do anestésico — já voltaram a se movimentar nesta noite. Está bem, graças a Deus”, publicou na última sexta-feira.

O ex-presidente foi internado na manhã de sexta no Hospital DF Star, em Brasília, para realizar a cirurgia, que durou cerca de cinco horas, incluindo o pré-operatório. De acordo com boletim médico, o procedimento ocorreu sem intercorrências.





“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita, sem intercorrências. No momento, encontra-se internado em unidade de internação para controle de dor e observação clínica”, informou a unidade.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o fim de março, após passar duas semanas internado no mesmo hospital para tratar uma broncopneumonia. O pedido para a realização da cirurgia foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em razão de dores decorrentes de uma queda sofrida no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Documentos médicos enviados ao STF apontaram lesões no ombro direito que exigiam intervenção cirúrgica, incluindo lesão de alto grau no tendão do supraespinhal, comprometimento do tendão do subescapular, subluxação do bíceps e outras alterações associadas. Os relatórios indicavam dores “recorrentes e intermitentes”, tanto em repouso quanto durante movimentos do braço.

A defesa sustentou que o procedimento tinha caráter “estritamente humanitário e sanitário”, com o objetivo de preservar a integridade física, a funcionalidade do membro e a qualidade de vida do ex-presidente.

Na decisão que autorizou a cirurgia, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que Michelle acompanhe Bolsonaro durante todo o período de internação. As demais visitas seguem suspensas, inclusive de advogados e familiares, salvo nova autorização judicial.

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