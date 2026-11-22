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O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro segue internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI), sem previsão de alta, no Hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. A informação consta do boletim médico divulgado pelo hospital neste domingo (22).

“Paciente apresenta-se clinicamente estável, mantendo tratamento clínico, jejum e suporte nutricional. Segue sem previsão de alta hospitalar”, diz o texto.

Histórico

O ex-presidente passou mal na sexta-feira (20) e foi levado ao Hospital DF Star para receber atendimento médico. Na ocasião, a ocorrência foi confirmada por seu filho, Carlos Bolsonaro. De acordo com o hospital, Bolsonaro deu entrada com quadro de dor e distensão abdominal.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, sentiu fortes dores abdominais e foi atendido por seu médico particular, que recomendou seu encaminhamento à unidade hospitalar para a realização de exames. O trajeto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Após passar por uma cirurgia, obteve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. O ex-presidente também se recupera de uma pneumonia bacteriana.

Visita dos filhos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, neste sábado (21), que os filhos e a enteada de Jair Bolsonaro - Carlos Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro, Laura Firmo Bolsonaro e Letícia Marianna Firmo da Silva - possam visitá-lo durante o período de internação, respeitados os horários de visita e as regras de segurança do Hospital DF Star.

É vedado, no entanto, o ingresso de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do custodiado.

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