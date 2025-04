A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro segue na UTI, "sem febre ou alterações da pressão", diz boletim médico Ex-presidente está internado há duas semanas em Brasília, após cirurgia para tratar obstrução do intestino

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, "estável clinicamente, sem febre ou alterações da pressão arterial", de acordo com boletim divulgado neste sábado pelo hospital. Não há previsão de alta.

Bolsonaro está internado há duas semanas na unidade de saúde, após precisar por mais uma cirurgia para tratar de uma obstrução parcial do intestino.





De acordo com o boletim deste sábado, o ex-presidente ainda tem "sinais de gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago) e ainda não apresentou movimentos intestinais espontâneos", e por isso ainda não pode retomar a alimentação oral nem por sonda gástrica. A nutrição está sendo feito diretamente na veia.

Esta foi a sexta operação realizada pelo ex-presidente desde 2018, quando ele foi vítima de uma facada durante a campanha na qual se elegeu presidente da República. Todas as cirurgias foram feitas em decorrência da sequela desse ferimento.

Veja também