EX-PRESIDENTE Bolsonaro sente mal-estar e volta para o hospital 48 horas após exames Ele estava acompanhado de policiais que monitoram a residência onde cumpre prisão domiciliar e da esposa

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado nesta terça-feira (16) para um hospital em Brasília após ter uma crise de soluços e vômitos. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-mandatário, ele também apresentava um quadro de pressão baixa no momento em que a família decidiu conduzi-lo para unidade de saíde.



Ele estava acompanhado de policiais que monitoram a residência onde cumpre prisão domiciliar e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

— Ele passou mal, foi uma emergência, está com a Michelle (Bolsonaro). O quadro já apresentado antes: soluços e vômitos. Dessa vez, ainda estava com queda de pressão. Policiais o acompanharam — disse Flávio.

Bolsonaro esteve no hospital no domingo passado, três dias após ser condenado a uma pena de 27 anos por tentativa de golpe e outros quatro crimes. Na ocasião, ele deixou a prisão domiciliar para realizar exames e procedimentos médicos. O boletim médico divulgado logo após a alta apontou quadro de "anemia" e a tomografia mostrou imagem residual de uma pneumonia recente.

Aquela foi a primeira vez que o ex-mandatário deixou a sua residência após a condenação pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Como está em prisão domiciliar por suspeita de obstrução de Justiça, desde o início de agosto, Bolsonaro precisou de autorização do ministro Alexandre de Moraes para poder fazer o deslocamento.

Nesta terça, porém, ele deixou o local por uma emergência. A decisão de Moraes sobre a prisão domiciliar prevê que, nesse caso, não há necessidade de autorização prévia, mas obriga a comprovação da condição médica em até 24 horas depois.

"Saliento, ainda, que, havendo necessidade de internação urgente do custodiado por determinação médica, o juízo deverá ser informado em até 24 (vinte e quatro) horas de sua efetivação, com a devida comprovação", diz trecho da decisão do ministro do STF.

A ida ao hospital no domingo contou com um forte esquema de segurança. As medidas incluíram escolta policial, varredura na porta do hospital e até revista em mochilas de apoiadores do ex-presidente que o aguardavam em frente à unidade de saúde.

Após receber alta, Bolsonaro saiu do hospital pela porta da frente acompanhado dos filhos Jair Renan e Carlos. Antes de entrar no carro que o levaria de volta para casa, ficou em pé por cerca de cinco minutos enquanto apoiadores entoavam gritos de apoio, como "volta Bolsonaro" e "anistia já". Eles também cantaram o Hino nacional. Com um semblante sério, cumprimentou com a cabeça alguns policiais que faziam parte da escolta, mas não falou nada aos apoiadores.

