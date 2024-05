Com erisipela, Bolsonaro será transferido para hospital de SP após ser internado em Manaus

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será transferido para São Paulo, nesta segunda-feira (6), após ser internado em Manaus por um quadro de erisipela acompanhado de fortes dores abdominais. Anteriormente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, havia informado que o patriarca da família completaria seu tratamento em Brasília.

Entretanto, de acordo com o advogado e ex-secretário de Comunicações, Fábio Wajngarten, Bolsonaro será internado para observação no Hopital Vila Nova Star, na capital paulista. A viagem acontecerá depois do almoço.

Em uma postagem nas redes sociais, Eduardo informou que já houve melhoras no quadro clínico:

"Meu pai passa bem, já reage bem aos antibiótico" publicou Eduardo, agradecendo a Wajgarten, por cuidar da logística.

Erisipela é uma infecção na pele causada por bactérias que penetram por ferimentos, principalmente nas pernas. Bolsonaro também teve desidratação, mas passa bem, segundo seus auxiliares.

Bolsonaro viajou à capital amazonense para um evento do PL Mulher, presidido por Michelle. Ele foi levado às pressas para um hospital na sexta-feira, e recebeu alta no dia seguinte. Na saída do hospital, no sábado, o ex-presidente afirmou não ter dormido na noite anterior e que sua família não queria que ele viajasse. O ex-presidente comentou sobre a doença na ocasião.

"Quando cai a imunidade da gente por problemas variados, a erisipela é comum de acontecer", comentou Bolsonaro.

No domingo, Bolsonaro retornou ao hospital por apresentar dores abdominais e para observar o quadro clínico. "O ex-presidente retornou ao hospital para continuar a medicação e permanece em observação para melhor evolução do quadro clínico", escreveu o deputado federal Capitão Alberto Neto.

O governador de Amazonas, Wilson Lima, foi visitar o ex-presidente. "Deixei nossa equipe à disposição para ajudar no que for necessário. Ele afirmou que está bem e daqui a pouco já está 100%", disse o governador sobre o encontro.

