EX-PRESIDENTE Bolsonaro sobre Moraes: "Ele já tem a sentença pronta para mim, 28 anos" Ex-presidente, cuja denúncia será analisada pela Primeira Turma do STF nesta terça-feira, comentou sobre o caso em entrevista ao jornal americano Financial Times

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já teria "a sentença pronta" para ele.



Em entrevista ao jornal Financial Times, o ex-mandatário disse que o magistrado estaria "com pressa" para declará-lo culpado. A Primeira Turma da Corte começará a analisar nesta terça-feira a denúncia contra ele e outros sete aliados por participação na trama golpista e decidirá se eles se tornarão réus no processo judicial ligado ao caso.





— Ele já tem a sentença para mim, 28 anos de prisão — disse o ex-presidente. — Eu não acho que eles me querem na cadeia, eles me querem morto. É isso que está em jogo no Brasil.

Serão analisadas hoje as denúncias contra Bolsonaro e os ex-ministros Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa). Estão também na lista o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, também deputado federal pelo PL-RJ. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também integra esse grupo.

Os oito denunciados são acusados pela PGR de cometerem os crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

