Justiça Bolsonaro solicita a Moraes acesso livre de Valdemar e líderes do PL em prisão domiciliar Defesa de ex-presidente quer que políticos do partido possam fazer visitas livremente

Em nova petição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que líderes do PL, entre eles o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, tenham acesso livre para visitá-lo durante o cumprimento da prisão domiciliar.

O pedido inclui também o senador Rogério Marinho e os deputados federais Altineu Côrtes, Carol de Toni e Sóstenes Cavalcante, além do vice-presidente estadual do partido, Bruno Scheid.

Os advogados pedem que essas lideranças tenham o mesmo regime de acesso garantido aos defensores constituídos, sem necessidade de autorização judicial prévia para cada encontro.

Caso Moraes não conceda o benefício integral, a defesa propõe que as visitas sejam liberadas de forma fixa às terças, quartas e quintas-feiras, evitando solicitações reiteradas.

No documento, os advogados alegam que a medida é necessária diante da relevância institucional e do papel de liderança política exercido pelos citados, integrantes do núcleo mais próximo do ex-presidente. Segundo a defesa, a interação com Bolsonaro é “frequente e necessária” para a atuação partidária.

A petição também pede a redesignação da visita do deputado estadual Tomé Abduch, prevista para 27 de agosto, para data posterior ao seu período de férias.

Outro requerimento é a autorização para que a oficial de cartório Patrícia Ribeiro de Santana, do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília, compareça à residência do ex-presidente no dia 18 de agosto para a prática de ato notarial.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por decisão de Moraes desde a semana passado por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF.

