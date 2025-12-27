A- A+

Bolsonaro passou a noite com soluços mesmo após ajustes na medicação, diz cardiologista

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a noite com soluços e teve dificuldade para dormir, segundo o médico cardiologista Brasil Ramos Caiado.



O profissional atualizou o estado de saúde do ex-presidente na manhã deste sábado (27). Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star após passar por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal bilateral na quinta-feira.





Na sexta-feira, os médicos realizaram ajustes nas medicações para o controle de crises de soluço e para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico.



De acordo com os profissionais, não há, no momento, previsão de novos exames complementares ou procedimentos.

O boletim médico de sexta-feira apontou que Bolsonaro iniciou reabilitação com fisioterapia, passa por otimização da analgesia e recebe medidas farmacológicas para prevenção de trombose.

“O ex-presidente encontra-se internado no hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios”, informou a equipe médica.

