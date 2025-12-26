A- A+

INTERNADO Após cirurgia, Bolsonaro inicia fisioterapia e tem medicações ajustadas para soluços e refluxo Ex-presidente passou por procedimento para correção de uma hérnia

A equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou, nesta sexta-feira, um boletim após a cirurgia realizada ontem no hospital DF Star, em Brasília.



O procedimento para correção de uma hérnia inguinal bilateral ocorreu sem intercorrências e teve duração aproximada de três horas e meia.

Segundo o boletim, Bolsonaro encontra-se internado em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral por via convencional.



Ele iniciou reabilitação com fisioterapia, passa por otimização da analgesia e recebe medidas farmacológicas para prevenção de trombose.







A equipe também realizou ajustes nas medicações para controle de crises de soluço e para o tratamento de doença do refluxo gastroesofágico. De acordo com os médicos, não há, no momento, previsão de novos exames complementares ou procedimentos.

Bolsonaro foi internado na quarta-feira para a realização de exames e preparo pré-operatório.



A hospitalização foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal apontar a necessidade da intervenção médica.



A expectativa da equipe médica é que o ex-presidente permaneça internado entre cinco e sete dias.



A cirurgia é considerada eletiva, mas foi indicada para evitar o agravamento do quadro e possíveis complicações.



Realizado sob anestesia geral, o procedimento teve como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura da região da virilha, onde ocorre o enfraquecimento da parede abdominal.



Além da correção da hérnia, a equipe médica avalia a realização de um bloqueio anestésico do nervo frênico, procedimento que pode ser indicado para tratar as crises de soluços persistentes apresentadas por Bolsonaro nos últimos meses. O momento mais adequado para essa intervenção ainda não foi definido.

Durante a internação, o ex-presidente está acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Seus filhos, Flávio e Carlos, estiveram no hospital mais cedo.

