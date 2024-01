Bolsonaro sugere ex-coronel da Rota para ser vice de Ricardo Nunes na corrida pela prefeitura de SP

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro sugeriu neste domingo que vai indicar o coronel da reserva da Polícia Miliar Ricardo Mello Araújo como vice para a chapa de Ricardo Nunes (MDB) na corrida pela prefeitura de São Paulo.

O coronel foi presidente da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) e comandante da Rota entre 2017 e 2019.

Enquanto participava de live ao lado dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo, Bolsonaro firmou que a ideia é lançar candidatos no maior número possível de municípios, mas que em alguns casos isso não era possível, e o partido partiria para a negociação de aliança com outras siglas. O ex-presidente citou, então, o caso de São Paulo:

— São Paulo, dá para ter um candidato? Não dá. Se der, tudo bem, se não der vamos entrar com o vice. O vice que tem uma boa rota, que tem um bom nome, uma rota boa, e vamos ganhando terreno - disse o ex-presidente, sem citar Ricardo Mello Araújo.

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou ao Globo que o nome do coronel está posto sobre a mesa e será discutido em reunião nesta segunda-feira.



Em dezembro, Bolsonaro decidiu apoiar a candidatura à reeleição de Nunes e indicar um nome para ocupar o cargo de vice na chapa. Desde então, o nome do coronel aparece como o favorito para o posto.

A chapa de Nunes vai concorrer com a aliança formada entre Guilherme Boulos (PSOL) e a ex-prefeita e ex-ministra Marta Supicy (sem partido) costurada diretamente pelo presidente Lula. Dentro do PT, Marta é vista como alguém capaz de atrair votos em redutos de Nunes, como a Zona Sul da cidade, onde o prefeito recebeu mais votos em sua última eleição para vereador, em 2016 — em 2020, ele foi vice do vencedor Bruno Covas.

Na última semana, Lula afirmou que a cidade de São Paulo vai repetir o cenário de disputa eleitoral de 2022, em referência as candidaturas de Boulos e Nunes.

— Na capital de São Paulo é uma coisa muito especial. É uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. Entre eu e a figura (em referência a Bolsonaro). E a gente vai disputar as eleições. Fiquei muito feliz de convencer a companheira Marta Suplicy — disse o presidente em entrevista à Rádio Bahia.

