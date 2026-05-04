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procedimento Bolsonaro tem alta de hospital em Brasília após passar por cirurgia no ombro Ex-presidente passou por procedimento na última sexta-feira que durou cerca de cinco horas

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital DF Star, em Brasília, nesta segunda-feira (4), três dias depois de ser submetido a uma cirurgia no ombro. Ele retorna para sua casa, em um condomínio fechado na capital federal, onde cumpre prisão domiciliar após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe.

O procedimento foi realizado na sexta e durou cerca de cinco horas, incluindo o pré-operatório. Ele ocorreu sem intercorrências, de acordo com boletim médico. De acordo com o informe divulgado ontem, ele se recuperou bem neste período.

“O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado após ser submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. Mantém boa evolução clínica e com bom controle da dor. Segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e para reabilitação motora e funcional”, diz o boletim médico.

Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também deu atualizações sobre o estado de saúde do marido. Segundo ela, Bolsonaro teve "boa evolução, com dor controlada".

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o fim de março, após ter sido internado anteriormente para tratar uma broncopneumonia. A cirurgia no ombro foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após pedido da defesa, que apontou lesões e dores persistentes decorrentes de uma queda.

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