BOLETIM MÉDICO Bolsonaro tem alteração na função renal, permanece no hospital e será reavaliado ao longo do dia Ex-presidente foi levado para unidade de saúde após passar mal na terça-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro seguirá internado no hospital e será reavaliado ao longo do dia, informou o boletim médico nesta quarta-feira. De acordo com o texto, os exames constataram "persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina".

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DFstar na tarde do dia 16 de setembro devido ao quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-sincope. Chegou na emergência do hospital desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem para investigação diagnostica. Os exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina. Realizou ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas. Houve melhora parcial após hidratação e o tratamento medicamentoso. Será reavaliado ao longo do dia para definição da necessidade de permanência em ambiente hospitalar", diz o boletim médico.

O que aconteceu?

O ex-presidente foi levado na terça-feira a uma unidade de saúde após ter uma crise de soluços e vômitos. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto por suspeita de obstrução de Justiça. Ele pode deixar sua residência em caso de emergência de saúde, desde que apresente justificativa ao Supremo Tribunal Federal (STF) em até 24 horas.

Na terça-feira, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-mandatário, informou que o pai também apresentava um quadro de pressão baixa no momento em que a família decidiu conduzi-lo para a unidade de saúde. Ele estava acompanhado de policiais que monitoram a residência onde cumpre prisão domiciliar e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Segundo o chefe da equipe médica que acompanha a saúde do ex-presidente, a ida ao hospital teve como objetivo realizar a "avaliação clínica, medidas terapêuticas e exames complementares".

— O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou na tarde de hoje um quadro de mal-estar, queda da pressão arterial e vômitos. Solicitei que fosse encaminhado ao Hospital DF Star para avaliação clínica, medidas terapêuticas e exames complementares. Assim que tivermos uma definição clara do quadro clínico, atualizaremos as informações — disse o médico Claudio Birolini, em nota distribuída a jornalistas na terça-feira.

Bolsonaro esteve no hospital no domingo passado, três dias após ser condenado a uma pena de 27 anos por tentativa de golpe e outros quatro crimes. Na ocasião, ele deixou a prisão domiciliar para realizar exames e procedimentos médicos. O boletim médico divulgado logo após a alta apontou quadro de "anemia" e a tomografia mostrou imagem residual de uma pneumonia recente.

Histórico de saúde

Bolsonaro vem sofrendo com um quadro de soluços frequentes, que nos momentos de crise o impedem de falar e o fazem vomitar. A condição é uma das sequelas do ataque a faca sofrido por ele durante a campanha eleitoral de 2018.

O estado de saúde delicado de Bolsonaro deve basear um pedido da defesa para que ele cumpra a pena em regime domiciliar. Essa manifestação deve ser feita após a publicação do acórdão do julgamento encerrado nesta sexta-feira.

Relembre as cirurgias de Bolsonaro em decorrência da facada

6 de setembro de 2018

Bolsonaro precisou passar por uma cirurgia de emergência no Hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais, após ser esfaqueado durante a campanha eleitoral.

12 de setembro de 2019

Dias depois, após ser transferido para São Paulo, precisou passar por uma cirurgia de desobstrução do intestino.

28 de janeiro de 2019

Cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, que precisou ser colocada durante a recuperação da facada.

8 de setembro de 2019

Uma das cirurgias causou uma hérnia na cicatriz. Por isso, o presidente precisou fazer novo procedimento cirúrgico para correção.

12 de setembro de 2023

Presidente passou por nova cirurgia em decorrência da facada, quando foi preciso corrigir uma hérnia de hiato, ou seja, uma cirurgia na porção superior do estômago para resolver um quadro de refluxo.

Cirurgia do dia 13 de abril de 2025: 12 horas de operação

Após 12 horas de cirurgia, o último boletim médico do ex-presidente indicava que ele estava sem dor e com quadro de saúde “estável”. "O ex-Presidente da República Jair Bolsonaro foi submetido a cirurgia de extensa lise de aderências e reconstrução da parede abdominal. O procedimento de grande porte teve duração de 12 horas, ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue", diz trecho do comunicado dos médicos que fizeram a cirurgia no DF Star.

Os profissionais acrescentaram que a "obstrução intestinal era resultante de uma dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal e que foi desfeita durante o procedimento de liberação das aderências. Encontra-se no momento na Unidade de Terapia Intensiva, estável clinicamente, sem dor, recebendo medidas de suporte clínico, nutricional e prevenção de infecções".

