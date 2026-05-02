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ex-presidente Bolsonaro tem boa evolução após cirurgia no ombro e começará reabilitação , diz hospital Ex-presidente realizou um "reparo artroscópico do manguito rotador à direita", relacionado à articulação do ombro direito

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta boa evolução clínica após a cirurgia no ombro direito realizada nesta sexta-feira, informou o Hospital DF Star, em nota divulgada neste sábado, 2. De acordo com o hospital, Bolsonaro segue internado e vai ser submetido a um "protocolo de reabilitação motora e funcional".

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado, após ser submetido a uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. Apresentou boa evolução e bom controle álgico. No momento, segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e iniciará protocolo de reabilitação motora e funcional", diz a nota do DF Star.

Bolsonaro realizou um "reparo artroscópico do manguito rotador à direita", relacionado à articulação do ombro direito. O ex-presidente, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, se queixava de dores recorrentes que exigiam uso diário de analgésicos.

A defesa de Bolsonaro pediu a autorização para que o ex-presidente fizesse a cirurgia no dia 21 de abril e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, permitiu na quinta-feira, 30.

Depois do término da cirurgia, o cardiologista da equipe médica que atende Bolsonaro, Brasil Caiado, afirmou na saída do hospital que a cirurgia demorou três horas e que não há previsão de alta do ex-presidente.





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