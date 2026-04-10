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EX-PRESIDENTE Bolsonaro tem evoluído de "forma satisfatória", com "discreta melhora", diz médico ao STF Em laudo apresentado pela defesa ao ministro Alexandre de Moraes, cardiologista Brasil Caiado diz que pressão do ex-presidente controlada

O quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro tem evoluído de "forma satisfatória", com "discreta melhora", informou o médico do ex-chefe do Executivo, Brasil Caiado, em laudo encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



Segundo o cardiologista, a pressão de Bolsonaro está controlada, mas ele ainda se queixa de fadiga e cansaço, além de "desequilíbrio".

As informações constam de relatório que a defesa de Bolsonaro encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes em cumprimento às regras da prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo. Ainda de acordo com o documento, na última semana Bolsonaro apresentou apenas um episódio de soluço de curta duração.

O relator da ação penal em que o ex-presidente foi condenado autorizou a domiciliar humanitária até que Bolsonaro se recupere totalmente do quadro de broncopneumonia.



A medida tem validade de 90 dias, contados a partir do dia 24. Ao final de tal prazo, Moraes vai decidir se Bolsonaro seguirá em casa ou voltará a cumprir pena na Papudinha.





Ainda de acordo com seu médico, Bolsonaro tem seguido "rigorosamente" o protocolo de fisioterapia três vezes por semana e de reabilitação cardiorrespiratória seis vezes por semana. Também começou a fazer exercícios de força para os membros inferiores, para reduzir o risco de quedas.

" Ao exame físico apresenta ausculta pulmonar alterada, com murmúrios vesiculares bastante reduzidos na base do pulmão esquerdo e normal a direita", registrou ainda Caiado.

Segundo o médico, Bolsonaro recebeu nesta semana a visita de um ortopedista, que receitou analgésicos para dores no ombro direito do ex-presidente. A defesa já afirmou ao STF que há indicação para que o ex-presidente passe por uma cirurgia no local.

Também foi apresentado ao STF o laudo do fisioterapeuta, que relatou que Bolsonaro faz exercícios para ativação dos músculos da dorsal para ganho de força "no período pré-operatório". O fisioterapeuta tem aplicado intervenções de laserterapia no ombro do ex-presidente, assim como técnicas de agulhamento e liberação miofascial.

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