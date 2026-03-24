Bolsonaro tem melhora clínica, mas segue sem previsão de alta hospitalar, diz boletim médico
Ex-presidente está internado há onze dias; PGR se manifestou favoravelmente a sua prisão domiciliar
O ex-presidente Jair Bolsonaro teve melhora clínica, mas segue sem previsão de alta hospitalar, de acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira (24) pelo Hospital DF Star.
O texto diz que o ex-presidente está em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Devido a melhora clínica, paciente recebeu alta da unidade de terapia intensiva na segunda-feira (23).
"No momento segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta hospitalar".
Internado desde o dia 13, após passar mal enquanto estava preso, Bolsonaro segue em tratamento contra uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. De acordo com a equipe médica, ele permanece em uso de antibioticoterapia endovenosa, com resposta considerada positiva, mas ainda depende de suporte clínico intensivo, além de fisioterapia respiratória e motora.
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“O ex-presidente mantém evolução satisfatória, sem intercorrências, em uso de antibioticoterapia endovenosa. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora e deverá receber alta da UTI nas próximas 24 horas”, informou o boletim.
A broncoaspiração, que deu origem à infecção, ocorre quando conteúdo do estômago ou secreções entram nas vias respiratórias, podendo evoluir para um quadro infeccioso pulmonar com impacto na oxigenação. Bolsonaro foi internado após apresentar febre, vômitos e queda na saturação.
Desde a internação, a evolução tem sido descrita como gradual. Apesar da melhora dos indicadores clínicos, a permanência na UTI até aqui foi mantida por cautela, diante da necessidade de monitoramento constante, fisioterapia respiratória e prevenção de complicações, comuns em quadros desse tipo.
A situação de saúde do ex-presidente passou a ter impacto direto nas discussões jurídicas sobre o regime de cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já se manifestou favoravelmente à concessão de prisão domiciliar, e a expectativa entre aliados é de que, com a melhora do quadro clínico, Bolsonaro possa cumprir a pena em casa.
A equipe médica trabalha com a previsão de que o período total de internação deve chegar a cerca de 14 dias, a depender da resposta ao tratamento.