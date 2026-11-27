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Recuperação Bolsonaro tem melhora e intestino volta a funcionar espontaneamente, diz boletim Ex-presidente aceita bem a dieta líquida e segue na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta hospitalar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a apresentar funcionamento intestinal espontâneo na manhã desta sexta-feira, segundo boletim do Hospital DF Star, em Brasília. Internado desde o dia 20 com suboclusão intestinal e broncopneumonia, ele apresenta melhora clínica e laboratorial e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta hospitalar.

"Hoje pela manhã, apresentou funcionamento intestinal espontâneo e segue com boa aceitação da dieta líquida. Mantém tratamento clínico, antibioticoterapia e fisioterapia", diz o boletim.

Segundo o hospital, Bolsonaro aceita bem a dieta líquida por via oral, iniciada na quinta-feira, e segue em tratamento com antibióticos e fisioterapia. No boletim anterior, a equipe médica já havia registrado melhora nos exames de imagem.

Na quarta-feira, o ex-presidente ainda estava em jejum, depois de apresentar os primeiros sinais de retomada do trânsito intestinal na terça.

Na quinta-feira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou que o marido saiu do quarto, fez fisioterapia e recebeu gelatina. Segundo ela, a sonda usada durante o tratamento foi fechada.

— Ele está mais animado, saiu do quarto, fez fisioterapia e ficou bastante tempo sentado no corredor, que dá vista para o jardim de inverno. A sonda foi fechada e ele já recebeu gelatina — afirmou Michelle.

Bolsonaro foi levado ao hospital na sexta-feira passada após sentir fortes dores abdominais. Uma tomografia apontou uma obstrução quase total do intestino delgado.

No domingo, as dores e a distensão abdominal pioraram. Após vomitar, o ex-presidente teve calafrios e queda na saturação de oxigênio.

Exames identificaram pneumonia nos dois pulmões, provocada pela aspiração de conteúdo do sistema digestivo. Na segunda-feira, o cardiologista Brasil Caiado estimou que o tratamento com antibióticos intravenosos duraria de sete a dez dias.

A equipe médica manteve o tratamento clínico da obstrução após uma endoscopia aliviar a distensão e as dores abdominais. Na ocasião, os médicos descartaram uma cirurgia imediata e disseram que poderiam reavaliar a necessidade de operar caso o quadro voltasse a piorar.

O cirurgião Cláudio Birolini, que integra a equipe responsável pelo tratamento, explicou que as operações às quais Bolsonaro foi submetido desde a facada sofrida na campanha eleitoral de 2018 provocaram aderências que reduzem a mobilidade do intestino e aumentam o risco de obstrução.

— Quando se forma aderência intestinal, o intestino perde mobilidade no abdômen e qualquer evento pode gerar um quadro de obstrução. Ficamos esses dois dias avaliando e reavaliando, sem ter uma conclusão clara do porquê do quadro — disse Birolini na segunda-feira.

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