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EX-PRESIDENTE Bolsonaro tem "pneumonia aguda" e está na UTI para avaliação; médico fala em caso "grave" Ex-presidente passa por tratamento com antibióticos nesta sexta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de broncopneumonia aguda e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para avaliação, informou o hospital. Em entrevista, o médico que acompanha sua saúde, Brasil Caiado falou que o caso é "grave".

— Suspeitamos de esofagite a gastrite e o refluxo. Este refluxo, quando é aspirado para o pulmão, causa uma pneumonia aguda, grave — disse ele.

O hospital informou ainda que ele deverá permanecer internado para continuidade do tratamento e reavaliações periódicas da equipe médica.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deu entrada nesta unidade após apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo", diz o boletim médico.

Em relatório enviado anteriormente ao Supremo Tribunal Federal, a equipe médica havia informado que ele havia chegado ao hospital com "quadro suspeito de broncopneumonia aguda de provável origem aspirativa (recidivada)".

O ministro Alexandre de Moraes autorizou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro permaneça no como acompanhante do ex-presidente Jair Bolsonaro no período em que ele ficar internado no hospital. A decisão permite ainda que ele receba as visitas dos filhos. Poderão visitar Bolsonaro o senador Flávio Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, além da filha e da enteada.

Flávio visitou o pai nesta manhã e disse que o "mínimo que ele poderia ter é a prisão domiciliar humanitária".

— Conversei rapidamente com os médicos. Disseram que nunca o pulmão dele encheu tanto de líquido que veio da broncoaspiração — disse o senador na saída.

Na decisão, Moraes estipula ainda que a Polícia Militar providencie a "vigilância e segurança do custodiado durante sua internação, bem como do hospital, mantendo equipes de prontidão; garantindo, ainda, a segurança e fiscalização 24 (vinte e quatro) horas por dia, mantendo, no minimo 2 (dois) policiais militares na porta do quarto do hospital, bem como as equipes que entender necessárias dentro e fora do hospital". Moraes proibou ainda a entrada de celulares ou outros dispositivos no quarto.

Até então, Bolsonaro estava custodiado no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Em nota, a Polícia Militar do DF informou que o ex-presidente deixou a unidade prisional para “atendimento médico”, sem detalhar o estado de saúde no momento da remoção.

Desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro enfrenta recorrentes problemas de saúde ligados ao sistema digestivo e já passou por diversas cirurgias e internações para tratar complicações decorrentes do episódio.

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