A- A+

BOLSONARO PRESO Bolsonaro terá atendimento médico em tempo integral na prisão, determina Moraes Ex-presidente foi preso na manhã deste sábado após senador Flávio Bolsonaro convocar vigília em frente ao seu condomínio

Ao decretar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado (22), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou garantias de que o ex-presidente terá acesso a tratamento médico na prisão.

Na decisão, assinada pelo ministro, Moraes magistrado determinou que Bolsonaro deverá ser disponibilizado atendimento médico em tempo integral, em regime de plantão, ao ex-presidente.

Além disso, Moraes também determinou que, além dos advogados constituídos por Bolsonaro no processo, a equipe médica encarregada do seu tratamento também poderá visitá-lo sem prévia autorização do Supremo.

Ou seja, terão acesso liberado sem a necessidade de uma petição à Justiça antes de cada visita, como acontece, por exemplo, com os aliados políticos de Bolsonaro.

Nesta sexta-feira, a defesa de Bolsonaro, antes da prisão, já tinha protocolado um pedido de "prisão domiciliar humanitária". Os advogados haviam alegado que o sistema carcerário não teria condições de lidar com as comorbidades do ex-presidente, que incluem câncer de pele e complicações da facada de 2018.

Veja também