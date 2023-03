Bolsonaro terá que fazer declaração das joias para Receita Federal ao chegar ao Brasil

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro terá um procedimento normal ao desembarcar no aeroporto de Brasília nesta quinta-feira (30), o que inclui a passagem pela Polícia Federal e pela Receita Federal. A previsão é que ele chegue no Brasil perto das 7h.

-- Enquanto à saída do presidente da área restrita, na Polícia Federal e na Receita Federal, vai ser o procedimento normal de qualquer passageiro chegando no Brasil -- afirmou o Juan Djedjeian vice presidente da Inframérica, concessionária do aeroporto de Brasília.

A Receita Federal apreendeu um pacote de joias avaliado em R$ 16 milhões que seria um presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O conjunto continha colar, anel, relógio e um par de brincos de diamante e estavam na mochila de um militar, assessor do então ministro Bento Albuquerque. Ambos voltavam de uma viagem pelo Oriente Médio. O pacote foi retido no aeroporto de Guarulhos pela Receita Federal por não ter sido declarado.

Um segundo pacote foi entregue à presidência da República em novembro do ano passado. Os itens estavam na bagagem de um dos integrantes da mesma comitiva brasileira ao país e não foi retido pela Receita. Esse segundo pacote foi devolvido após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Eles estavam no acervo pessoal do ex-presidente.

Nesta terça-feira, o jornal O Estado de S.Paulo confirmou que o ex-presidente recebeu um terceiro conjunto de joias avaliado em cerca de R$ 500 mil. Entre as peças estão um relógio da marca Rolex, de ouro branco, cravejado de diamantes. O ex-mandatário levou consigo a caixa com itens de luxo no fim do ano passado, quando deixou o cargo, e as incorporou em seu acervo pessoal.

A Polícia Federal, que será responsável pela segurança do presidente dentro do aeroporto, não informou como ocorrerá o desembarque do ex-presidente, mas afirmou que a previsão é que ele não saia pelo saguão de desembarque. Como mostrou a colunista do GLOBO, Bela Megale, Bolsonaro sairá por uma porta alternativa. Com isso, apoiadores não teriam acesso ao presidente.

O protocolo de segurança foi decidido com base em questões técnicas, já que o aeroporto de Brasília é o maior hub do país e um tumulto no local poderia causar transtornos e até atrasar vos em diversas cidades. Além das forças de segurança do DF, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, membros do PL também participaram dos preparativos. Cerca de 40 mil pessoas passam pelo aeroporto de Brasília por dia.

Na qualidade de ex-presidente, Bolsonaro tem facilidades no desembarque, que seria, principalmente, acompanhamento da Polícia Federal na área restrita por questões de segurança e o desvio de filas. O procedimento de declaração para a Receita Federal e de imigração na PF, no entanto, não estão entre as facilidades para ex-presidentes.

Veja também

Queda de braço Briga entre Lira e Pacheco pode acabar com despejo de Romário, Gleisi e Aécio de seus apartamentos