A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro teve "traumatismo craniano leve", diz médico após liberação para retorno à prisão Ex-presidente realizou exames no DF Star, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado nesta quarta-feira com "traumatismo craniano leve" após a queda na sala da Polícia Federal (PF), onde cumpre pena de prisão. Segundo o médico Brasil Ramos Caiado, os exames de Bolsonaro, realizados no DF Star, apontam para uma lesão na região temporal.

Após ter alta, o ex-presidente retornou na tarde desta quarta à Superintendência da PF.

— Em relação aos exames, observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando traumatismo craniano leve

Ramos Caiado explicou que na madrugada de terça-feira o presidente sofreu uma queda na superintendência.

— Inicialmente pensamos que foi da cama. Mas depois, conversando com ele, relembrando os fatos, (constatando que) a contusão foi do lado direito, isso nos leva a crer que ele levantou, tentou caminhar e caiu.

O ex-presidente passou por tomografia, ressonância e eletroencefalograma.

Ainda de acordo com o médico, há uma suspeita inicial de que a interação de medicamentos possa ter desorientado Bolsonaro.

— Ele faz uso de vários medicamentos para as crises de soluço e estamos com um problema agora. Se esses quadros forem recorrentes e coloquem ele em uma zona de risco, (teremos que avaliar). Coloco ele em um quadro degradante de soluço ou mantenho a medicação?

Veja também