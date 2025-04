A- A+

PARANÁ Bolsonaro troca afagos com Ratinho Júnior em agendas no Paraná: "Você é muito bem-vindo no PL" Ex-presidente viajou para o estado para encontrar o governador e o convidou para se filiar ao seu partido; eles trataram sobre as eleições em almoço e participaram de feira agroindustrial no final da tarde

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), estiveram juntos nesta sexta-feira (5) em eventos no estado, em meio às movimentações políticas que miram as eleições de 2026.

A programação incluiu um almoço reservado no Palácio Iguaçu e uma visita à ExpoLondrina, tradicional feira agroindustrial que também conta com apresentações de música sertaneja.

Ao longo da programação, os dois trocaram afagos. Ratinho deu o pontapé inicial, agradecendo a vista ao estado.

— Sempre um prazer receber o presidente Bolsonaro no Paraná.

Já Bolsonaro, por sua vez, se juntou ao coro do presidente do PL, Valdemar Costa Neto e convidou o ex-presidente para se filiar ao partido. Outros integrantes como os deputados federais Sóstenes Cavalcante (RJ) e Filipe Barros (PR) marcaram presença nas agendas.

— Você é muito bem-vindo no PL — teria dito o ex-presidente no almoço, segundo interlocutores.

A refeição teve no cardápio chá de mate e suco de laranja, para beber, além de carnes de churrasco com acompanhamentos.

No Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, eles conversaram sobre o pleito e a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Apesar de estar articulando a proposta nos bastidores, o paranaense não irá ao ato do ex-presidente em São Paulo, no próximo domingo. Ele estará em viagem internacional, nos Estados Unidos.

Ratinho é apontado como um dos possíveis herdeiros do capital político de Bolsonaro. Com o ex-presidente inelegível, ao menos quatro governadores disputam sua bênção para 2026. Hoje, Ratinho figura como o segundo nome mais próximo de Bolsonaro, atrás apenas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bolsonaro chegou em Curitiba no final da manhã desta sexta-feira. Além de ter sido recebido com gritos de "mito" no Aeroporto Afonso Pena, Bolsonaro falou à imprensa local que "sempre gostou muito" do governador, mas afirmou que apoiá-lo à Presidência "não está na pauta" dos encontros.

Tarcísio de Freitas, também foi convidado para a agenda, mas tem compromissos em São Paulo, junto ao secretariado.

Articuladores aguardavam a a presença dos três políticos, simultaneamente no Paraná, em uma espécie de ensaio de uma possível chapa conjunta dos governadores.

Como noticiou o Globo, há a hipótese de Ratinho ser vice de Tarcísio e, neste contexto, hoje os dois fariam a primeira aparição desta composição. O evento poderia funcionar como um teste da sintonia entre os políticos.

Nos planos presidenciais, o governador do Paraná também poderia dividir legenda com um dos familiares de Bolsonaro, à exemplo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Uma composição com Tarcísio, contudo, agrada mais o PSD, cujo presidente nacional, Gilberto Kassab, poderia suceder o governador paulista no estado, caso ele disputasse o Palácio do Planalto.

