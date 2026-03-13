A- A+

ex-presidente Bolsonaro vai ao hospital após passar mal durante a madrugada, diz Flávio Ex-presidente teria acordado com calafrios e episódios intensos de vômito

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou na manhã desta sexta-feira (13) que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital após passar mal durante a madrugada. A informação foi divulgada pelo próprio parlamentar em uma publicação nas redes sociais.

Segundo Flávio, o ex-presidente apresentou sintomas ao acordar e precisou ser encaminhado para atendimento médico. “Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez”, escreveu o senador na postagem.

De acordo com o relato, as informações preliminares indicam que Bolsonaro acordou com calafrios e episódios intensos de vômito.

Na mesma mensagem, Flávio pediu apoio de apoiadores. “Peço orações para que não seja nada grave”, afirmou o parlamentar.

Jair Bolsonaro enfrenta desde 2018 uma série de problemas de saúde relacionados ao atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial daquele ano. Desde então, o ex-presidente já passou por diferentes internações e procedimentos médicos para tratar complicações decorrentes do ferimento abdominal.

