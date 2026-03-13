Bolsonaro vai ao hospital após passar mal durante a madrugada, diz Flávio
Ex-presidente teria acordado com calafrios e episódios intensos de vômito
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou na manhã desta sexta-feira (13) que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital após passar mal durante a madrugada. A informação foi divulgada pelo próprio parlamentar em uma publicação nas redes sociais.
Segundo Flávio, o ex-presidente apresentou sintomas ao acordar e precisou ser encaminhado para atendimento médico. “Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez”, escreveu o senador na postagem.
Leia também
• Moraes nega visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha
• Mauro Vieira diz a Moraes que EUA não avisaram sobre visita de assessor de Trump a Bolsonaro
• Visita de assessor de Trump a Bolsonaro pode causar 'indevida ingerência', diz Itamaraty
De acordo com o relato, as informações preliminares indicam que Bolsonaro acordou com calafrios e episódios intensos de vômito.
Na mesma mensagem, Flávio pediu apoio de apoiadores. “Peço orações para que não seja nada grave”, afirmou o parlamentar.
Jair Bolsonaro enfrenta desde 2018 uma série de problemas de saúde relacionados ao atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial daquele ano. Desde então, o ex-presidente já passou por diferentes internações e procedimentos médicos para tratar complicações decorrentes do ferimento abdominal.