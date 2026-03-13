Sex, 13 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ex-presidente

Bolsonaro vai ao hospital após passar mal durante a madrugada, diz Flávio

Ex-presidente teria acordado com calafrios e episódios intensos de vômito

Reportar Erro
O ex-presidente Jair Bolsonaro O ex-presidente Jair Bolsonaro  - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou na manhã desta sexta-feira (13) que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital após passar mal durante a madrugada. A informação foi divulgada pelo próprio parlamentar em uma publicação nas redes sociais.

Segundo Flávio, o ex-presidente apresentou sintomas ao acordar e precisou ser encaminhado para atendimento médico. “Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez”, escreveu o senador na postagem.

Leia também

• Moraes nega visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha

• Mauro Vieira diz a Moraes que EUA não avisaram sobre visita de assessor de Trump a Bolsonaro

• Visita de assessor de Trump a Bolsonaro pode causar 'indevida ingerência', diz Itamaraty

De acordo com o relato, as informações preliminares indicam que Bolsonaro acordou com calafrios e episódios intensos de vômito.

Na mesma mensagem, Flávio pediu apoio de apoiadores. “Peço orações para que não seja nada grave”, afirmou o parlamentar.

Jair Bolsonaro enfrenta desde 2018 uma série de problemas de saúde relacionados ao atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial daquele ano. Desde então, o ex-presidente já passou por diferentes internações e procedimentos médicos para tratar complicações decorrentes do ferimento abdominal.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter