Ex-presidente Bolsonaro vai dormir no Palácio dos Bandeirantes a convite de Tarcísio Ex-presidente vem a SP para consulta médica e será hospedado na residência oficial do governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um convite e vai hospedar o ex-presidente Jair Bolsonaro na sede do governo paulista, o Palácio dos Bandeirantes, nesta quinta-feira (1º).

Bolsonaro virá a São Paulo para uma consulta médica e um encontro com o governador, à tarde. É a primeira vez que o ex-chefe de Tarcísio é recebido no palácio, onde o deputado federal Eduardo Bolsonaro já esteve em encontro fora da agenda para discutir eleição municipal de 2024.

À noite, Bolsonaro planeja ir a uma partida do São Paulo Futebol Clube no estádio do Morumbi. O time paulista joga contra o Sport Recife em partida válida pela Copa do Brasil.

Na sexta, os dois devem comparecer à Academia da Polícia Militar do Barro Branco. A categoria é considerada reduto eleitoral de ambos.

É a segunda vez que Tarcísio e Bolsonaro, enquanto governador e ex-presidente, se encontram em terras paulistas. Em 1° de maio, Bolsonaro viajou a Ribeirão Preto para participar da Agrishow, maior feira agrícola do país, ao lado de Tarcísio.

