Bolsonaro vai pedir autorização do STF para viajar a Israel

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para viajar a Israel, para se encontrar com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Na sexta-feira, Bolsonaro relatou ter recebido uma carta de Netanyahu com um convite para visitar o país. O movimento ocorre em um momento de crise diplomática entre os governos brasileiro e israelense.

— Recebi há pouco uma carta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que por acaso é capitão do Exército também, me convidando para visitar o seu país para que eu vá naquela região do conflito. Ou melhor, do massacre, da covardia, a região do terrorismo praticado pelo Hamas contra Israel — discurso Bolsonaro, durante evento em Salvador.