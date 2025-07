A- A+

OPERAÇÃO DA PF Bolsonaro vai ser preso? Entenda o que diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes Ex-presidente deverá cumprir medidas cautelares que incluem o uso de tornozeleira eletrônica e proibição do uso das redes sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (18). A ação tem como foco o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência dele em Brasília e no escritório dele na sede do PL na capital.



Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-mandatário deverá cumprir, a partir de agora, uma série de medidas cautelares, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica.



Na ordem emitida pelo magistrado, não consta um pedido de prisão.

Segundo apurou o Globo, a ação foi motivada por suspeitas de cometimento dos crimes de coação no curso do processo, obstrução à Justiça e ataque à soberania nacional. Os investigadores também identificaram o risco de fuga do país.



Nesta manhã, foram apreendidos ao menos US$ 14 mil e R$ 8 mil, em dinheiro, na residência dele.

Por volta das 9h35, o Bolsonaro chegou à Secretaria de Administração Penitenciária em Brasília para instalar a tornozeleira eletrônica.



Além do uso do dispositivo, ele permanecerá proibido usar redes sociais, de entrar em contato com investigados nesse inquérito, entre eles o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e de se aproximar de embaixadas e autoridades estrangeiras. Ele também ficará em recolhimento domiciliar entre 19h e 7h e nos finais de semana.

