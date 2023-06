A- A+

BRASIL Bolsonaro venceu Lula em 18 das 20 cidades com maior crescimento populacional no Censo 2022 Grupo é formado pelos municípios médios com mais de 100 mil habitantes localizados principalmente em estados do Centro-Oeste, Sul e Norte

As cidades que registraram, proporcionalmente, maior crescimento populacional no Censo 2022, divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira (28), têm em comum a preferência do seu eleitorado por Jair Bolsonaro (PL).



No segundo turno do pleito de 2022, o ex-chefe do Executivo ganhou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 18 dos 20 municípios que mais ganharam moradores na comparação com o Censo anterior, em 2010. O cruzamento, que analisou cidades com mais de 100 mil habitantes, foi feito pelo Globo com base nos resultados das urnas compilados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A lista é formada por cidades médias localizadas principalmente em estados do Centro-Oeste, Sul e Norte onde Bolsonaro também teve mais da metade dos votos válidos na eleição do ano passado. Mais da metade desses centros urbanos (13 de 20) também preferiu Dilma Rousseff, candidata do PT, nas eleições de 2010, ano em que foi realizado o Censo anterior, o que revela que houve uma mudança no comportamento do seu eleitoral nos últimos anos.

Lula, por sua vez, teve mais votos que Bolsonaro em apenas duas cidades: São José de Ribamar e Paço do Lumiar. Ambas são do Maranhão, onde o petista também venceu a disputa.

Em população, a maior cidade do grupo é Boa Vista, capital de Roraima, com 413 mil habitantes. No último censo do IBGE, o município tinha 284,3 mil habitantes. A cidade também foi a capital em que Bolsonaro atingiu maior desempenho eleitoral no segundo turno (79,47% dos votos).



O ex-presidente teve mais votos que Lula nas cidades que lideram o ranking em alta populacional. São os casos de Senador Canedo (GO), na Região Metropolitana de Goiânia, Fazenda Rio Grande (PR), na Região Metropolitana de Curitiba, e Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Todos esses municípios, na faixa dos 100 mil habitantes, tiveram crescimento populacional entre 79% e 84% na comparação com 2010.

Os estados de Santa Catarina e Goiás são os que têm mais cidades nesse conjunto com maiores altas na população. A lista inclui ainda dois municípios do estado do Rio: Maricá, que soma 197,3 mil moradores, e Rio das Ostras, com 156,4 mil. Em ambas, Bolsonaro teve a maioria dos votos, assim como na maior parte dos municípios fluminenses. Já o estado de São Paulo tem apenas uma cidade no grupo, Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana da capital paulista, que soma 154 mil habitantes. Nela, Bolsonaro teve 54,8% dos votos em 2022. O resultado é o oposto da cidade de São Paulo, onde Lula venceu com 53,54% do total.

Se considerada a alta em números absolutos, Bolsonaro também venceu nas duas cidades com maior crescimento: Manaus e Brasília. Em relação a 2010, a capital do Amazonas teve avanço de 261,5 mil habitantes, enquanto Brasília soma 246,9 moradores a mais. Nas duas cidades, Bolsonaro teve mais votos que Lula no segundo turno.

Cidades com redução

Já a lista de 20 cidades com mais de 100 mil habitantes com maior queda proporcional de população no país tem cenário dividido. Lula e Bolsonaro venceram em dez cada um. O município com maior redução foi São Gonçalo, na Baixada Fluminense. Sua população, que preferiu Bolsonaro no último pleito, registrou queda de 10,3% e soma 896, 7 mil.

Outras cidades do estado do Rio também aparecem no grupo e seguem o mesmo perfil de voto. São elas Nilópolis, Duque de Caxias e São João de Meriti, áreas da Baixada Fluminense em que o PT já teve melhor desempenho eleitoral em eleições anteriores. Petrópolis, na Região Serrana, e Barra Mansa, no Sul do estado, completam a lista de municípios fluminenses com redução de população e que estão no topo do ranking nacional.

Já Lula venceu nas três maiores cidades entre as 20 com quedas mais significativas no número de habitantes entre 2010 e 2022. São elas Salvador (-9,6% habitantes), Porto Alegre (-5,4%) e Belém (-6,5%). Com 257,6 mil habitantes a menos na comparação com 2010, Salvador também foi o município com maior queda populacional em números absolutos no país. A cidade baiana foi a capital em que Lula teve melhor desempenho no último pleito: 70,73% dos votos.

