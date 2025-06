Bolsonaro visita Goiás e se reúne com Caiado, pré-candidato à presidência em 2026

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em Goiânia durante o feriado de Corpus Christi, onde se reuniu com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), um dos nomes da direita que se movimentam com vistas à eleição presidencial de 2026.

Apesar da expectativa em torno da sucessão nacional, interlocutores indicam que a conversa entre os dois líderes focou na disputa local: Caiado quer eleger seu vice, Daniel Vilela (MDB), como próximo governador de Goiás.

O encontro ocorreu no Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, e marcou a primeira viagem de Bolsonaro à Goiás desde a eleição de 2024, quando os dois estiveram em lados opostos e trocaram farpas entre si.

Agora, com Bolsonaro inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Caiado tenta se posicionar como uma das opções da direita para a sucessão presidencial.

Apesar disso, aliados afirmam que o ex-presidente não demonstrou disposição em discutir o cenário nacional com o governador goiano. A prioridade, ao menos por enquanto, parece ser a disputa pelo controle do tabuleiro político em Goiás.

A possível aliança com o MDB, contudo, encontra resistência dentro do PL goiano. O nome de Vilela desagrada o núcleo bolsonarista mais fiel, que acompanhou Bolsonaro nos compromissos ao longo do dia e continua ao lado dele agora à noite, em Aparecida de Goiânia, onde o ex-presidente recebe o título de cidadão honorário.

Estão presentes o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e o senador Wilder Morais (PL-GO), presidente estadual do partido e possível postulante ao governo.

Apesar das movimentações em Goiás, a disputa pelo espólio político de Bolsonaro segue em curso no plano nacional.

Além de Caiado, outros governadores ensaiam voos mais altos, como Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná.

Entretanto, o nome mais forte nos bastidores da direita para a disputa de 2026, caso Bolsonaro escolha um governador, continua sendo o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio é visto como o herdeiro político mais natural do ex-presidente. Avaliações internas indicam que ele seria o nome de maior viabilidade eleitoral entre os possíveis sucessores.

Aliados, contudo, avaliam que ele deve permanecer candidato até o último momento e apoiar um membro da sua própria família, como a ex-primeira-dama Michelle ou seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro.

Crise no PL goiano

Enquanto as costuras nacionais avançam, o PL de Goiás enfrenta uma crise interna crescente. O apoio à reeleição do grupo de Caiado divide o partido, com figuras influentes em lados opostos.

Um dos principais defensores da aproximação com o atual governador é o ex-deputado federal Major Vitor Hugo, que chegou a liderar o governo Bolsonaro no Congresso. Ele esteve na Agrovem, mas se ausentou das demais agendas ao lado de Bolsonaro — um gesto interpretado como simbólico da cisão.

A crise se intensificou em maio, após Vitor Hugo declarar, em entrevista, que o PL estaria próximo de selar apoio à candidatura de Daniel Vilela.

A afirmação irritou o grupo ligado a Gayer, que defende uma candidatura própria ao governo estadual com o senador Wilder Morais na cabeça de chapa.

A tensão chegou ao ápice nesta semana, quando Gayer atacou publicamente Vitor Hugo durante entrevista ao programa Papo Aberto, da TV Capital, na última segunda-feira (19):

— Eu posso ser preso, cassado, sair do PL, mas candidato ao Senado aqui em Goiás você não será, se depender de mim (...) Também sou amigo do Bolsonaro, mas não sou idiota a ponto de usar isso para manipular as pessoas. Todo dia é uma notinha plantada na imprensa. Um partido não vai pra frente com um câncer interno como esse. Peça para sair — disparou o deputado, em tom inflamado.

Ambos os adversários compartilham o desejo de concorrer ao Senado, e são próximos ao ex-presidente.

