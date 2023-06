A- A+

senado Bolsonaro visita Senado no dia de sabatina de Zanin Ex-presidente foi ao gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, acompanhado de deputados e ex-assessor

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa nesta quarta-feira (21) de uma reunião no gabinete do seu filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Senado. A visita ocorre no mesmo momento em que o advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Supremo Tribunal Federal (STF), é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também filho do ex-presidente, e Filipe Barros (PL-PR) também estão no gabinete. O ex-ministro e ex-chefe de gabinete de Bolsonaro Célio Faria também está no local.

Bolsonaro evitou criticar a indicação de Zanin ao STF e afirmou que a escolha do nome é prerrogativa do presidente da República. Seu partido, o PL, liberou a bancada.

Da oposição, o senador Jorge Seif (PL-SC) disse que aguarda a sabatina para saber qual é o posicionamento dele a assuntos caros à direita, como aborto e marco temporal, mas diz que ele “já é ministro”.

"Vamos ver o que ele responde para termos posicionamento. Mas independentemente do voto da oposição ele já é ministro e ninguém quer se indispor com quem vai ficar 28 anos como ministro" disse Seif ao Globo.

Ex-ministro de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), reafirmou seu voto favorável a Zanin e disse que acredita que a sabatina será “tranquila”.

"Vamos ver se cumpre os requisitos, mas não vejo dificuldade da sua aprovação" disse Ciro.

Como irá funcionar sabatina Zanin?

Após ser questionado por senadores que participam da comissão, Zanin será submetido a uma votação no colegiado, composto por 27 senadores — o resultado, no entanto, será submetido ao plenário independentemente deste primeiro placar. No entorno de Zanin, a expectativa é por um placar em torno de 60 votos favoráveis — entre adversários do governo, a avaliação também é de um caminho sem sobressaltos. Levantamento feito pelo Globo na semana passada mostrou que o advogado já tem o endosso necessário do Senado.

Na sabatina na CCJ, Zanin deve enfrentar questionamentos principalmente do senador Sérgio Moro (União-PR), que integra o colegiado. O advogado e o ex-juiz federal estiveram em lados opostos na Operação Lava-Jato e agora voltarão a ficar frente a frente durante a sabatina. Advogado de Lula, Zanin atuou nos processos do petista no âmbito da Lava-Jato. Moro já disse, por exemplo, que a indicação “fere o espírito republicano”.

