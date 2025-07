Bolsonaro volta a se sentir mal e avisa a aliados que cancelou compromissos

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a se sentir mal, nesta terça-feira, e cancelou compromissos com parlamentares. Devido ao mal-estar, Bolsonaro faltou ao evento do PL 60+, realizado nesta tarde.

De acordo com aliados, Bolsonaro teve crises de soluços e vômitos no início da madrugada. Ele deve permanecer em repouso nesta quarta também e todos os seus compromissos na sede do partido foram cancelados.

Bolsonaro retomou as suas atividades na última semana, após seis dias de afastamento por questões de saúde. Depois de interromper uma agenda em Goiás, no final do mês, Bolsonaro foi diagnosticado com uma pneumonia infecciosa. Na ocasião, ele também teve com episódios de soluço, mas seguiu trabalhando normalmente.

Desde então, o ex-mandatário fazia tratamento com antibióticos. A recomendação médica era de repouso e redução de atividades públicas, mas o ex-presidente confirmou presença em uma manifestações, como a realizada neste domingo em São Paulo.

Veja também