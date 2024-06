Bolsonaro irá escolher candidatos em 2026, diz presidente do PL em propaganda na TV

A- A+

Em uma nova inserção do PL para a televisão, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, afirma que os rumos da sigla em 2026 serão definidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Valdemar, Bolsonaro irá definir quem serão os candidatos do PL ao Palácio do Planalto.

"Nós queremos o Bolsonaro candidato a presidente do Brasil pelo PL" inicia Valdemar.

Apesar de não citar as duas ações que decretaram a inelegibilidade do ex-presidente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o líder do PL reconhece que Bolsonaro não deve concorrer ao pleito:

"Agora, se ele não for, quem decide quem vai ser o candidato a presidente é o Bolsonaro. Quem decide quem vai ser o candidato a vice-presidente é o Bolsonaro" diz, e completa dando destaque ao ex-presidente "Devemos isso a ele. Quem tem voto é ele. O Bolsonaro e o povo brasileiro fizeram do PL o maior partido do Brasil".

A peça publicitária foi exibida na noite deste sábado, no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo.

Disputa pelo espólio

No ano passado, o TSE declarou Bolsonaro inelegível em três ações. Na semana passada, o ministro Raul Araújo anulou uma das condenações, referente ao uso indevido do sete de setembro de 2022. Apesar do movimento, o ex-presidente ainda está inelegível pelo uso eleitoral do feriado e pela reunião com embaixadores com ataques às urnas eletrônicas.

Com isso, o ex-presidente não estará apto a disputar em 2026 e seu espólio político vem sendo disputado por aliados. Destacam-se neste jogo os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

O movimento dos políticos consiste em agradar os bolsonaristas mais radicais, ao mesmo tempo que equilibram pratos para atingir o campo moderado.

Além dos governadores, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é especulada como uma possível sucessora do marido. O plano, contudo, vem sendo negado por ela e pelo ex-presidente.

