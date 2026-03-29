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POLÍTICA Eduardo Bolsonaro diz gravar vídeo para o pai, proibido de usar celular na prisão domiciliar Ex-presidente não pode usar aparelho de telefone ou qualquer meio de comunicação com o exterior

Dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizar que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra prisão domiciliar por razões de saúde, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) gravou, no último sábado, um vídeo durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nos Estados Unidos. Eduardo disse que o conteúdo seria mostrado ao pai.

Antes do discurso do irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Eduardo disse que queria provar que o ex-presidente não poderia ser contido por uma prisão que classificou como injusta. Em seguida, anunciou Flávio como “próximo presidente do Brasil”. O evento reuniu representantes da direita e da extrema direita de diversos países.

"Vocês sabem por que estou fazendo esse vídeo? Porque estou mostrando para o meu pai e vou provar para todos no Brasil que você não pode barrar prendendo injustamente o líder desse movimento, Jair Messias Bolsonaro", afirmou.



A manifestação ocorre em meio às restrições impostas pela decisão de Moraes, que autorizou a prisão domiciliar temporária por 90 dias, após a alta hospitalar, para recuperação de um quadro de broncopneumonia. A medida determina que Bolsonaro não pode usar celular, telefone ou qualquer meio de comunicação com o exterior, direta ou indiretamente, nem por intermédio de terceiros. Mesmo visitantes autorizados devem entregar aparelhos eletrônicos antes de entrar na residência.

A transferência de Bolsonaro da cela que ocupava para sua casa, em Brasília, foi acompanhada da fixação de regras de visitação. Filhos que não moram com ele podem visitá-lo às quartas-feiras e sábados, em horários previamente definidos. Neste sábado, Moraes negou pedido da defesa para ampliar esse acesso e alertou que o descumprimento das condições impostas pode levar à revogação da prisão domiciliar e ao retorno ao regime fechado ou a unidade hospitalar.

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