A- A+

SÃO PAULO Boneco inflável de Donald Trump chama atenção em ato na Paulista no Dia da Independência do Brasil A alegoria representava o líder norte-americano segurando Lula vestido de presidiário

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) convocou, para esta segunda-feira (7), Dia da Independência do Brasil, ato na Avenida Paulista, em São Paulo.



No meio da multidão, chamava atenção um boneco inflável gigante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A alegoria representava o líder norte-americano segurando na mão o chefe do Executivo nacional brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, vestido de presidiário.

Ainda no meio das pessoas presentes no evento, era possível ver bandeiras dos Estados Unidos e Israel, bem como outros bonecos infláveis, estes representando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).







O ator reuniu cercar de 28,5 mil pessoas, segundo estimativa do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP), do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e da organização More in Common.



Durante a manifestação, Flávio fez críticas ao Judiciário e ao presidente Lula, seu adversário nas eleições presidenciais de outubro. “Lula é o responsável por esse caos moral que o Brasil está passando hoje”, afirmou o candidato.

Veja também