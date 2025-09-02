Boneco inflável e empurrões: polícia separa manifestantes na porta do condomínio de Bolsonaro
Confusão ocorreu entre apoiadores e críticos do ex-presidente
Em meio ao início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), a frente do condomínio onde ele vive em Brasília foi palco de tensão nesta terça-feira.
Apoiadores e manifestantes contrários ao ex-presidente trocaram empurrões e gritos até a chegada da polícia, que precisou intervir para apartar a confusão.
De um lado da rua, militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e integrantes de organizações de esquerda levaram um boneco inflável representando Bolsonaro com tornozeleira eletrônica, roupa laranja de presidiário, uma bandeira dos Estados Unidos estampada e a inscrição “171” — em alusão ao artigo do Código Penal que trata de estelionato.
Eles também abriram uma faixa com os dizeres: “Bolsonaro na cadeia!”.
Do outro, apoiadores do ex-presidente, vestidos de verde e amarelo, rezavam, carregavam bandeiras do Brasil e entoavam palavras de ordem contra a condenação de Bolsonaro.
O desentendimento começou quando os grupos passaram a se provocar. Houve empurrões, mas a confusão foi rapidamente contida. A Polícia Militar chegou ao local e colocou os manifestantes de lados opostos.
O DF Legal também determinou que o boneco fosse esvaziado, sob o argumento de poluição visual.
A cena ocorreu durante a sessão do STF em que Bolsonaro e outros sete aliados são réus. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início de agosto, quando a Polícia Federal apontou risco de fuga para o exterior.
Bolsonaro assistiu o início de seu julgamento com seus filhos, os vereadores Carlos e Jair Renan. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro passa o dia na sede do PL e o senador Flávio Bolsonaro está no Congresso Nacional.