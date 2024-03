Bossa nova, medalhas e almoço com coxinha: saiba como foi o encontro de Lula e Macron em Brasília

A- A+

Entrada ao som de bossa nova, troca de medalhas e um cardápio com coxinha e galinhada marcaram o encontro do presidente da França, Emmanuel Macron, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Lula e Macron se reúnem novamente, após encontros em Belém e Rio de Janeiro, para uma reunião bilateral e assinatura de acordos.

Macron foi recebido na Praça dos Três Poderes ao som de "A chegada dos candangos", terceiro movimento de "Brasília: Sinfonia da Alvorada", composta por Tom Jobim com letra de Vinícius de Moraes em 1959.

Macron chegou na Esplanada dos Ministérios em carro oficial cercado pelos Dragões da Independência, o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, responsável por guarnecer as instalações da Presidência da República. Ao desembarcar, seguiu pelo tapete vermelho acompanhado por um guia antes de se encontrar com Lula, que o esperava ao lado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Reunião

A reunião bilateral começou após às 12h30. Os dois trataram sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, assim como a guerra na Ucrânia.

Entre os acordos assinados, estão um plano de ação estratégica Brasil e França, declaração de intenções sobre a retomada do centro franco-brasileiro de biodiveridade amazônica, acordo de cooperação internacional em matéria penal, reforço na luta contra garimpo ilegal e declaração de intenção para reforçar cooperação com integridade do espaço informativo.

Medalhas

Lula ainda concedeu ao presidente francês a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração a cidadãos estrangeiros. O próprio Lula colocou o colar em Macron.

Já Macron condecorou a primeira-dama Janja com a Ordem Nacional da Legião de Honra no grau de oficial.

— Senhora Janja Lula da Silva, em nome da república francesa, faço-a oficial da legião de honra — disse.

Almoço

O cardápio do almoço oferecido pelo chefe do Executivo brasileiro ao francês conta com cinco pratos principais: moqueca de ovo com arroz de coco e farofa de beiju, robalo assado com banana-da-terra e pirão de caranguejo, ravióli de tapioca com queijo serra da Canastra, galinhada com mini-arroz e pequi e ancho na brasa com rúcula selvagem.

Além disso, serão servidos petiscos como coxinha de batata-doce com galinha d’angola e crispy de picanha, mini acarajé com vatapá de frutos do mar e crispy de picanha; e uma de camarão laqueado com palmito pupunha. A sobremesa será musse com a fruta do cacau. O menu é assinado pela chef Morena Leite, do restaurante Capim Santo.

Visita de Macron

A cerimônia acontece após um encontro em Belém para tratar de assuntos amazônicos e outro no Rio de Janeiro, onde inauguraram o terceiro submarino franco-brasileiro. O presidente francês também esteve em São Paulo para conversar com empresários e jantar com celebridades, em uma visita de três dias no Brasil.

