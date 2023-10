Boulos critica Hamas por ataques a Israel três dias após baixa em pré-campanha envolvendo conflito

A- A+

Três dias após o infectologista Jean Gorinchteyn ter saído de sua pré-campanha na capital de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) readequou sua fala sobre a ofensiva organizada pelo Hamas em Israel. Em discurso na tribuna da Câmara, o parlamentar citou nominalmente o autor o grupo terrorista, apesar de não tê-lo chamado desta forma.

"Diante da situação trágica que nós estamos acompanhando no Oriente Médio, eu queria aqui me solidarizar com todos os familiares das vítimas dos ataques propagados pelo Hamas" disse Boulos, que continuou "Nada justifica o assassinato de civis inocentes".

Em seguida, o parlamentar afirmou ser importante pontuar que o grupo terrorista não representa o povo palestino como um todo. Neste contexto, fez críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu:

"Quero aqui me solidarizar também com todas as vítimas dos ataques feitos pelo governo de extrema-direita de Benjamim Netanyahu que, com a sua atitude de violência contra os palestinos nos últimos anos e descumprimento dos acordos internacionais, só agravou o conflito."

No último sábado (7), quando os conflitos se iniciaram no Oriente Médio, Boulos teve sua imagem vinculada ao grupo terrorista por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Naquela ocasião, em postagem no X (antigo Twitter), ele afirmou que sua luta a favor da Palestina sempre foi pública, o que não significa adesão ao Hamas.

Nesta terça-feira (11), o deputado lamentou o uso de fake news em um momento "dramático".

"Lamento muito que num momento trágico como esses setores de extrema-direita aqui no Brasil inventem fake news e trabalhem com mentiras com finalidades eleitoreiras. Querendo fazer associações absurdas entre a nossa atuação e o Hamas. Nosso foco nesse momento precisa ser se solidarizar com todas as vítimas" finalizou.

Baixa na pré-campanha

Ao ter se posicionado sábado, sem criticar nominalmente o Hamas, Boulos teve a baixa de Jean Gorinchteyn na sua pré-campanha.

"Diante da postura pró-Palestina que não menciona ou condena o grupo extremista Hamas pelos atentados terroristas em Israel no último sábado, que vitimaram civis e sequestraram mulheres e crianças de forma bárbara, adotei a decisão oficial de me retirar da coordenação do plano na área de Saúde", disse Gorinchteyn em pronunciamento.

