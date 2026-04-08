Qua, 08 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
trabalho

Boulos critica relatório sobre regulamentação do trabalho por apps: 'Trouxe retrocessos'

O relatório de Augusto Coutinho apresenta duas opções para a remuneração dos trabalhadores por aplicativo

Reportar Erro
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme BoulosO ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criticou nesta quarta-feira (8) o relatório sobre a regulamentação do trabalho de entregadores por aplicativo, de autoria do deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE). Segundo Boulos, há retrocessos e o parecer é pior do que o anterior, feito em dezembro. A declaração foi feita em entrevista ao SBT News.

"O parecer anterior do relator estava bem melhor do que o parecer que ele soltou agora. Infelizmente, o parecer que saiu ontem trouxe retrocessos", disse Boulos.

Leia também

• Motta: expectativa é votar projeto sobre apps semana que vem na comissão especial e plenário

• Apps investem em segurança digital

• Apps de delivery vão além da comida e já vendem até passagem aérea

O relatório de Augusto Coutinho apresenta duas opções para a remuneração dos trabalhadores por aplicativo. Uma é o recebimento de R$ 8,50 por cada entrega de até 3 quilômetros de carro ou de 4km a pé, de bicicleta ou de motocicleta. A outra é o recebimento por tempo trabalhado, com pagamento mínimo do valor-hora equivalente a dois salários mínimos, ou R$ 14,74.

Coutinho não atendeu às propostas feitas por um grupo de trabalho liderado por Boulos que reuniu lideranças dos motoristas de aplicativos. O coletivo defendeu um pagamento mínimo de R$ 10 por corrida, com um adicional de R$ 2,50 por quilômetro adicional em viagens superiores a quatro quilômetros e o pagamento integral de entregas agrupadas.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter