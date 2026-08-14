Boulos defende candidatura de Ivan Moraes

A- A+

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, saiu em defesa, na tarde desta sexta-feira (14), no Recife, da candidatura do ex-vereador Ivan Moraes (PSOL) ao governo de Pernambuco. “Não tenho acompanhado esse debate. É claro que Ivan Moraes tem todo o direito de ser candidato; o conheço e sei que é um quadro qualificado para isso, mas confesso que não tenho participado dessa discussão partidária”, disse Boulos.

A fala de Boulos veio como resposta à indagação quanto aos rumores de que de uma movimentação para tentar retirar Ivan da disputa, que teria partido da direção nacional do PSB para a cúpula nacional do PSOL.

O ministro está na capital pernambucana para inauguração uma estação da Parada Certa, ponto de apoio destinado a motoristas e entregadores por aplicativo. O espaço, fruto de articulação entre a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Fundação Banco do Brasil e o Governo de Pernambuco, foi planejado para oferecer estrutura de descanso, higiene e convivência aos trabalhadores do setor.

Veja também