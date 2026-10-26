A- A+

Eleições 2026 Boulos diz que pedirá prisão de policiais acusados de atropelar motociclista em ato pró-Lula Policiais militares de Santa Catarina estão envolvidos no atropelamento de um motociclista durante uma comemoração pela reeleição do presidenteLuiz Inácio Lula da Silva

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou na tarde desta segunda-feira (26) que vai pedir o afastamento e a prisão dos policiais militares de Santa Catarina envolvidos no atropelamento de um motociclista durante uma comemoração pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso ocorreu na noite de domingo (25) no bairro Ingleses, em Florianópolis, e foi registrado em vídeo divulgado nas redes sociais.

"Vamos pedir o afastamento e prisão imediata deste policial criminoso de Santa Catarina! E de todos os agressores e assassinos que agiram na noite de ontem [domingo]. Os bolsonaristas terão que aprender que o Brasil não é terra sem lei! #BolsonarismoMata", escreveu Boulos nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver uma viatura da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atravessando o canteiro central da rodovia SC-403, entrando na contramão e atingindo o motociclista, que é arremessado ao chão. O jovem, de 24 anos, sofreu fraturas na perna, no pulso e em um osso da face.

Em boletim médico, o Hospital Governador Celso Ramos informou que o motociclista deu entrada na emergência às 1h20 desta segunda-feira, acompanhado por policiais. Ele passou por exames, foi avaliado pela equipe cirúrgica e encaminhado para uma cirurgia. Segundo a unidade, o paciente está clinicamente estável, mas permanece internado sob custódia policial.

Além de Boulos, lideranças do PSOL em Santa Catarina acompanham o caso. O vereador de Florianópolis Leonel Camasão (PSOL) afirmou que familiares e a advogada do motociclista enfrentam dificuldades para ter acesso ao jovem. Segundo a advogada Sandra Annueck, a defesa busca autorização das autoridades responsáveis pela custódia para conversar com o cliente. A audiência de custódia, que deverá avaliar a legalidade da prisão, está prevista para ocorrer após a alta hospitalar.

Em nota, o PSOL de Florianópolis criticou a atuação policial e afirmou que não vai tolerar que "a polícia de Jorginho Mello trabalhe não para proteger nosso povo, mas sim intimidar aqueles e aquelas que mostraram que representam quase metade da população da capital catarinense neste último domingo". O governador de Santa Catarina não se manifestou até o momento. A Broadcast tenta contato com a assessoria.

O que diz a Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar de Santa Catarina afirmou que a viatura envolvida na colisão retornava de uma ocorrência de trânsito na região do Rio Vermelho quando os agentes se depararam com motociclistas realizando manobras consideradas perigosas na SC-403, no bairro Ingleses.

Segundo a corporação, os policiais iniciaram uma intervenção para conter um dos condutores e, durante a abordagem, houve uma colisão entre a motocicleta e a viatura. A PM informou ainda que o motociclista foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

A corporação afirmou que encaminhará o caso à Corregedoria do Comando de Polícia Militar Rodoviária para investigar as circunstâncias da ocorrência e avaliar eventuais medidas administrativas.

Veja também