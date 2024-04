A- A+

DECLARAÇÃO Boulos diz que serviço funerário de SP virou 'mercado da morte' e promete rever concessão Pré-candidato do PSOL à prefeitura da capital paulista almoçou com grupo de empresários e, em tom de brincadeira, disse a eles que 'não vai invadir a casa de ninguém'

Pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) disse que, se eleito, irá rever a concessão do serviço funerário na cidade, que ele afirma ter virado um “mercado da morte”.

— A concessão dos cemitérios é uma tragédia. Virou um mercado da morte. Aumentou em quatro vezes o valor para uma pessoa ser enterrada e diminuiu profundamente o enterro social para as pessoas de baixa renda. Isso não dá para continuar — afirmou Boulos, acrescentando que "com certeza" vai rever a concessão feita pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A concessão do serviço funerário a quatro empresas completou um ano no mês passado e é alvo de críticas devido ao aumento de preços e à falta de zeladoria. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Município (TCM) apontou uma série de problemas nos cemitérios, como falta de segurança, muros e túmulos quebrados ou vandalizados, acúmulo de lixo e limpeza, ossadas sem identificação, ossos expostos em túmulos abertos e falta de visibilidade sobre serviços disponíveis e gratuidades.

Em setembro, o TCM emitiu um alerta determinando que a SPRegula e o Serviço Funerário adotem providências para garantir que as concessionárias comuniquem à população, da forma devida, todas as formas de gratuidade disponíveis no serviço.

A declaração do pré-candidato do PSOL à imprensa ocorreu após um almoço com cerca de 40 empresários organizado pelo grupo Pensamento Nacional de Bases Empresariais (PNBE). O deputado disse que não se opõe a concessões ou contratos com Organizações Sociais na cidade.

—Você tem concessões que funcionaram e outras que não. O contrato que a prefeitura tem com a AFIP para exames laboratoriais é muito bem avaliado pela população. Por que eu vou mexer nisso? Acho razoável. (A concessão) tem que ser mantida e tem que ser aprofundada quando está melhorando o serviço público na ponta —disse ele, que estendeu o mesmo argumento no caso das Organizações Sociais e defendeu separar o "joio do trigo".

Reunião com Silveira

Ao abordar o encontro desta quarta-feira com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), para discutir os problemas envolvendo a prestação de serviços pela Enel em São Paulo, Boulos disparou críticas ao prefeito da cidade, Ricardo Nunes.

— Nós tivemos uma excelente reunião com o ministro Alexandre Silveira sobre o problema da Enel. A prefeitura de São Paulo, lamentavelmente, não teve liderança para lidar com essa situação. Então, (Ricardo Nunes) fez nada. Ficar reclamando no Twitter não é papel de prefeito. Prefeito tem que ter atitude. E o governo federal teve que fazer isso —disse Boulos.

O líder sem-teto disse que apresentou a Silveira propostas para melhorar o serviço de concessão do setor elétrico, entre elas, a índices de qualidade e do fornecimento de energia sejam medidos por bairro, e não de forma generalizada; e a criação de um conselho de usuários que terá a participação da sociedade civil e poderá atuar no processo de fiscalização.

Tom 'moderado'

O encontro com empresários nesta quarta-feira faz parte da estratégia de Boulos de se aproximar de segmentos com os quais historicamente enfrenta resistência. Segundo apurou O Globo, o deputado começou sua fala de forma descontraída, dizendo aos presentes que não vai invadir a casa de ninguém, numa referência à pecha de invasor que ganhou por sua atuação no movimento sem-terra. De acordo com pessoas presentes, Boulos procurou se mostrar alguém moderado, não citou o presidente Lula, seu principal cabo eleitoral, e elogiou a atuação de Bruno Covas na pandemia.

— Os empresários e empreendedores quebraram estereótipos e preconceitos depois da conversa— avalia Fabio Arruda Mortara, 1° Coordenador Geral do PNBE, que elogiou os diálogos de Boulos com gestores de outras cidades de fora do país, como Paris e Bogotá.

— A imagem que ele passou foi de equilíbrio. Ele começou brincando que sempre tranquiliza as pessoas dizendo que não vai invadir a casa de ninguém. Ele passa a imagem de alguém que está buscando uma conversa equilibrada com a cidade e também de alguém vem fazendo a lição de casa —diz ele, acrescentando que a PNBE também vai promover conversas com outros pré-candidatos.

